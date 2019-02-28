من فوائد عسل حبة البركة للأطفال إمداد الجسم بالطاقة

عسل حبة البركة هو عسل مخلوط بحبة البركة السوداء، وكلا المادتين مفيدتين للجسم، حيث يحتوي العسل على عناصر غذائية؛ كالفيتامينات، والأحماض الأمينية، والمعادن، وحبة البركة المعروفة بنبات المعجزة تستخدم في علاج الكثير من الأمراض، وذلك لاحتوائها على مكملات غذائية، ويقي خلطهما معاَ من الكثير من الأمراض، وفي هذا المقال سوف نذكر طريقة تحضير عسل حبة البركة، وفوائد عسل حبة البركة للأطفال، والتي يمكن الحصول عليها من تناول هذا المزيج الصحيّ.

يحضَّر عسل حبة البركة عن طريق إحضار كيلوغرام من العسل الطبيعي، مع كيلوغرام من حبة البركة، حيث نطحن حبة البركة طحناً ناعماً حتى يصبح كالدقيق، ثم نضيفها إلى العسل، ونمزج المكوّنات جيداً، ويحكم غطاء الوعاء، ويترك لمدة أسبوع تقريباً ليكتسب العسل نكهة حبة البركة.

ومن فوائد عسل حبة البركة للأطفال:

1- تقوية جهاز المناعة.

2- التخلص من الكحة لدى الأطفال، وذلك عن طريق إضافة ملعقة من عسل حبة البركة إلى كوب من الحليب المغلي.

3- التخلص من البلغم.

4- إمداد الأطفال بالطاقة.

5- يقاوم الفيروسات، والفطريات.

6- يحارب الالتهابات، ولا سيما الموسمية منها.

7- تنشيط الذاكرة عن طريق تناول ملعقة صغيرة من عسل حبة البركة يومياً.

8- علاج أوجاع الأسنان.

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