فوائد عصير البرتقال للحامل لا تعد ولا تحصى، حيث يضمن عصير البرتقال عندما تتناوله الحامل بشكل يومي أن تحصل الحامل على حاجتها من البوتاسيوم المهم لصحة وتعزيز القلب، وكما يفيد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم المرتفع عند الحوامل، يحتوي على نسبة عالية وطبيعية من حمض الفوليك الذي يقلل من إحتمالات الإجهاض، كما يعمل على تقليل تشوهات الأجنة خاصة في الأنبوب العصبي.

فوائد عصير البرتقال للحامل

عصير البرتقال غني بالكالسيوم

عصير البرتقال يعتبر مصدرًا غنيًا بالكالسيوم الذي تحتاجه المرأة الحامل بشكل كبير في شهورها الأولى؛ وبالتالي من فوائد عصير البرتقال للحامل الحفاظ على قوة العظام حيث تعتبر ذات أهمية كبيرة في هذه المرحلة.

عصير البرتقال غني بالبوتاسيوم

البوتاسيوم مهم لصحة القلب، كما ينعكس إيجابًا على عملية الهضم وهو ذا فاعلية في تنظيم سوائل الجسم أيضًا. احتياج الجسم من البوتاسيوم أثناء الحمل لا يختلف عن احتياجه له خارج فترة الحمل، إلا أنه من المهم الحفاظ على النسبة الصحيحة من البوتاسيوم في الجسم.

عصير البرتقال يعزز امتصاص الحديد

من فوائد عصير البرتقال للحامل تعزيزه لامتصاص الحديد حيث يعد الحديد من أبرز العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة أثناء حملها. في بداية الحمل يتأكد الطبيب أولًا وقبل كل شيء من نسب تواجد الحديد وحمض الفوليك في جسم الحامل، لأهميتهما في عمليات نمو الجنين الأولى وتكوينه في الرحم.

لا يكفي تناول مكملات الحديد الغذائية أو الحصول عليه من مصادره الغذائية كاللحوم الحمراء والبقوليات لترتفع نسب تواجده في الجسم، إذ يجب أيضًا أن يرافق الحصول عليه تناول عصير البرتقال معه ما ينعكس إيجابًا على امتصاص الجسم له.

عصير البرتقال غني بحمض الفوليك

يعتبر حمض الفوليك مهم جدًا أثناء الحمل، بل تصل أهميته لدرجة ينصح الأطباء بتناول مكملاته الغذائية لأي أنثى معرضة للحمل والولادة في وقت قريب. حتى بعض أنواع حبوب منع الحمل يضاف إليها حمض الفوليك لترتفع نسبته في جسم المرأة التي تتناولها، لتكون جاهزة في حال أخطأت في أخذ حبوب منع الحمل وحصل حمل غير مخطط له.

عصير البرتقال غني جدًا بحمض الفوليك وتناوله أثناء الحمل سيساعد جسمك في المحافظة على مستوياته، حمض الفوليك مهم لمنع حصول مشكلات عند الجنين مثل فتحة الظهر.

حمض الفوليك مهم جدًا أثناء الحمل، بل تصل أهميته لدرجة ينصح الأطباء بتناول مكملاته الغذائية لأي أنثى معرضة للحمل والولادة في وقت قريب.