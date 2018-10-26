تناول عصير الكرفس لهذه الأسباب المذهلة

أظهرت العديد من الدراسات بأن شرب عصير الكرفس في الصباح لا يساهم في التخلص من المشاكل الجلدية فحسب، وإنما يساعد أيضاً في عملية الهضم ومحاربة الالتهابات، وتحسين صحة القلب عن طريق خفض الكولسترول ومنع ارتفاع ضغط الدم.

ويقول خبراء التغذية بأن الكرفس مفيد للتخفيف من التهابات المسالك البولية، ويوفر السوائل للجسم، ويساعد في الحد من أعراض الأكزيما وحب الشباب.

كما أن الكرفس يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين K والذي يساعد على تعزيز صحة العظام والقلب، إضافة إلى غناه بالسوائل التي تطرد السموم من الجسم.

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غير أن عصير الكرفس لا يخلو من بعض المخاطر وذلك اعتماداً على كيفية تفاعل الجسم معه، ففي حين أن ارتفاع مستوى المياه في الكرفس مفيد للصحة، إلا أنه يمكن أن يتسبب أيضاً بضغط على الكليتين، الأمر الذي قد يشكّل خطراً على عملهما.

وحذرت خبيرة التغذية والصحة نيكي فيليبس من ردود فعل تحسس محتملة شديدة لدى بعض الأشخاص تجاه عصير الكرفس، ونصحت من يعانون من الحساسية باستشارة طبيبهم الخاص قبل تناوله.

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