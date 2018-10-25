يساعد تناول الأناناس خلال فترة الدورة الشهرية على علاج مشكلة تكيس المبايض

فاكهة الأناناس تعتبر منجماً للمعادن المهمة كالحديد، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والفسفور، والكاليسيوم، والكبريت، والصوديوم، والبوتاسيوم، إضافة إلى احتوائها على السكريات البسيطة والبيتاكاروتين، والكربوهيدرات، والفولات.

وهذا يجعلها فاكهة مغذية للجسم كما أنّها بسبب ذلك تعتبر ضمن أفضل الأغذية المفضلة أثناء الدورة الشهرية سواءً بأكلها أم بشرب عصيرها والتي تساعد الفتاة على تجاوز هذه المرحلة المزعجة بسهولة.

وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي الأنثى فوائد فاكهة الأناناس للدورة الشهرية:

1- يساعد شرب عصير الأناناس أو تناول الثمرة منها خلال فترة الدورة الشهرية على علاج مشكلة تكيس المبايض لدى النساء أو مشكلة ضعف التبويض والتي تتسبب في كثيرٍ من الأحيان في تأخير الحمل لسنوات طويلة، مما يمكّن المرأة من الحمل السريع.

2- يخفف التقلصات العضلية المصاحبة للدورة الشهرية في منطقة البطن؛ نظراً لاحتوائه على كمية عالية من المنجنيز وإنزيم البروميلين اللذين يساعدان على استرخاء العضلات ومنح الشعور بالراحة وقت الطمث.

3- من فوائد فاكهة الأناناس للدورة الشهرية أنها تحسن الحالة المزاجية لدى المرأة خلال فترة الدورة الشهرية والتي غالباً ما تعاني من الكآبة، والحزن، والعصبية، والمزاجية المؤقتة.

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