من فوائد قشر الرمان للبشرة يبقيها رطبة

الرمان هي فاكهة خريفية، ويحتوي في تركيبه على هرمون الإستروجين، والسعرات الحرارية، ومضادات الأكسدة، والألياف الغذائية، والكربوهيدرات، والسكريات، والمركبات؛ كمركب الانثوثيانين وهيدروليزابل، والأملاح المعدنية؛ كالحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والفيتامينات؛ كفيتامينات أ، هـ، ج، ك.

وفي هذا المقال نقدم لكم فوائد قشر الرمان للشعر والبشرة:

فوائد قشر الرمان للشعر الجاف:

- من فوائد قشر الرمان للشعر الجاف يمنع تساقطه، ويكافح الصلع، ويزيد كثافته، ويؤخر ظهور الشعر الأشيب.

- يعزز نموه من جديد، ويغذي بويصلاته من الجذور ويقويها، وينعم الشعر.

- يخلصه من قشرة الرأس البيضاء، ويعالج كافة أمراض ومشكلات الشعر.

- يقيه من التقصف، ويجعله حيوياً وصحياً وقوياً.

- يثبت لون الحناء عند صبغه.

فوائد قشر الرمان للبشرة:

- من فوائد قشر الرمان للبشرة يبقيها رطبة، ويقيها من الجفاف، وتلف الجلد.

- قشر الرمان يقي من أشعة الشمس الحارقة؛ إذ يعمل كواقٍ لها، كما يصلح الأضرار التي تحدثها أشعة الشمس فيها.

- قشر الرمان يحمي من سرطان الجلد، ويحارب علامات الشيخوخة المبكرة؛ كالتجاعيد والخطوط البيضاء.

- يعزز نمو خلايا الجلد بشكل طبيعي، ويحارب الحبوب والبثور والطفح الجلدي.

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