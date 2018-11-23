لقشور البرتقال والرمان والكوسة فوائد مذهلة على البشرة

تساعد قشور الخيار على تقليل آلام الرأس والصداع (shutterstock.com)

لا تقتصر فوائد الفواكه والخضروات على تناول ثمارها فقط، حيث تحتوي قشور العديد منها على فوائد صحية كبيرة لاحتوائها أيضًا على الفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا كبيرًا في العناية بالشرة والشعر وصحة الإنسان بشكل عام.

عادة ما تتخلص ربات البيوت من قشور الفاكهة والخضروات في سلة المهملات، لعدم درايتهن بفوائدها الكبيرة والهامة، لذا نستعرضها لكم فيما يلي بحسب "indianexpress".

1-قشور الكوسة

تحتوي قشور الكوسة على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والماء، اللذان يساعدان على ترطيب البشرة ومكافحة طهور التجاعيد وعلى الحصول على بشرة مشرقة ونضرة، من خلال تحضير قناعًا من قشور الكوسة مع زيت الزيتون وقليل من الدقيق، ووضعه على الوجه والرقبه لمدة20 دقيقة.

بالصور: تعرف على أهم 8 فواكه تزيد الرغبة الجنسية

2-قشور البرتقال

يساهم قشر البرتقال في إزالة البقع الداكنة عن البشرة، من خلال وضع نصف كوب من اللبن الرائب، وملعقتين كبيرتين من قشر البرتقال المطحون في وعاء ويقلب جيدًا، ثم يوضع الخليط على البشرة، ويترك لمدة 20 دقيقة، ثم غسلها بالماء الفاتر.

3-قشور الرمان

يساعد قشر الرمان على إزالة حب الشباب وبثور البشرة المزعجة، من خلال عمل خليط مكون من ربع كوب من قشر الرمان المطحون، وملعقة كبيرة من ماء الورد، ثمّ وضعه على البشرة، وتركه لمدة عشرين دقيقة، ثم تنظيفها بالماء الفاتر.

4-قشور التفاح

لقشور التفاح قدرة كبيرة على إزالة قشرة فروة الرأس، من خلال غسل الشعر بمنقوع قشره.

5-قشور الخيار

تساعد قشور الخيار على تقليل آلام الرأس والصداع، وذلك من خلال تدليكه على الرأس وتركه لمدة عشر دقائق.