من فوائد ماء الورد للشعر السيطرة على الدهون

ماء الورد هو سائل مصنوع من بتلات الورد والماء، ورائحته فواحة وجميلة لذلك يُستخدم كعطر، بالإضافة إلى فوائده الطبية والتجميلية واستخداماته العديدة في الطبخ، ويمكن استخدام ماء الورد دون أي أعراض جانبية، ويحتوي ماء الورد على مضادات الأكسدة القوية، وقد وجدت الكثير من الأبحاث مساهمته في المساعدة الاسترخاء.

ويحلم الكثيرون بالحصول على شعر صحي، حيث يعتبر ماء الورد من المكونات المهم جداً للشعر، وله العديد من الفوائد، ومن هذه فوائده:

1- السيطرة على الدهون: إذ يساعد ماء الورد على إزالة الدهون الزائدة، والزيوت المتراكمة على الشعر، فهناك أشخاص يمتلكون غدداً دهنيةً نشطة جداً، وتفرز كميات كبيرة من الدهون، وهذه الدهون إذا تراكمت على فروة الرأس تجعل الشعر يبدو دهنياً، بالإضافة إلى أن درجة الحموضة الموجودة في ماء الورد قريبة من الرقم الهيدروجيني للشعر، لذلك هو يقلل الزيت، ويساعد على استعادة اللمعان الطبيعي للشعر.

2- التقليل من جفاف الشعر: حيث يتحكم ماء الورد بالزيت، ويهدئ فروة الرأس، ويرطبها، ففروة الرأس الجافة تؤدي إلى جفاف الشعر أيضاً.

3- تكييف الشعر: إذ إن استخدام الشامبو يساهم في تجفيف الشعر، وذلك لأنّ الشامبو يحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي لا تناسب الجلد، لذلك يمكن استخدام ماء الورد لترك رائحة جميلة على الشعر، ولترطيبه وتنعيمه وإضافة اللمعان له.

4- إصلاح الأضرار: حيث يعتبر التلوث والأوساخ أسوء الأعداء للشعر، ويلي ذلك منتجات الشعر الكيميائية، والحرارة، وتجفيف الشعر غالباً ما يسبب تساقط الشعر وتلفه، ويساعد ماء الورد على إصلاح الأضرار وتلف الشعر.

5- تعزيز نمو الشعر: إذ يحتوي ماء الورد على فيتامين أ، وفيتامين ب3، وفيتامين ج، وفيتامين إي، وكل هذه الفيتامينات تساعد على نمو الشعر، ولكن في نفس الوقت لم تثبت فائدة ماء الورد علمياً بالنسبة لنمو الشعر.

6- تقليل قشرة الرأس: حيث تعتبر القشرة من المشاكل المزعجة التي تصيب الشعر وفروة الرأس، حيث إنه يمكن استخدام ماء الورد لعلاج قشرة الرأس، وذلك بدلاً من الشامبوهات التي تستخدم ضد القشرة والتي تكون مليئة بالمواد الكيميائية.

7- مكافحة العدوى: إذ يحتوي ماء الورد على خصائص مضادة للفطريات، والالتهابات، لذلك يمكن غسل فروة رأس المصاب بماء الورد كل بضعة أيام، فهو يساهم في علاج العدوى.

8- تحسين فروة الرأس: حيث يساعد ماء الورد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، ويساعد ذلك على تحسين صحة فروة الرأس، وتقليل الزيوت، والالتهابات الفطرية.

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