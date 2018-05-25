فوائد ماء الورد للصدر

يتم الحصول على ماء الورد من الزيوت العطرية

هناك بعض التجارب الفردية لبعض السيدات، واللاتي أوضحنَ بأنهن لاحظن ازدياداً ملحوظاً في حجم صدورهن من بعد المواظبة على شرب ماء الورد بشكل يومي، وعلى طول عدة أشهر، وذلك من خلال الوصفة التالية، إضافة ربع كأس من ماء الورد، إلى لتر واحد من الماء، وشربه يومياً، وستبدأ النتائج بالظهور خلال شهرين من بدء الاستخدام.

يتم الحصول على ماء الورد من الزيوت العطرية التي يتم استخراجها من بتلات الورد بأنواعه المختلفة، والتي يتم تخفيفها بالماء وإضافة بعض المواد الكيميائية التي تعمل على حفظها لفترات طويلة، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون صنع ماء الورد في بيوتهم بطريقة طبيعية، من خلال نقعه في ماء مقطر تحت الشمس، لفترة من الزمن، حيث يتميز ماء الورد برائحته العبقة والعطرية وبفوائده العديدة التي يعود فيها على جسمنا، حيث إنه يحتوي على العديد من الفيتامينات، وأهمها فيتامين (د)، فيتامين (ج)، بالإضافة إلى العديد من المواد المضادة للأكسدة.

قد يعجبك أيضاً:

اصنعيه بنفسك: مقشر السكر بالفانيليا للشفاه

6 أخطاء تجنبيها قبل إزالة شعر القدمين

بعد الثلاثين.. نصائح ذهبية تحافظين بها على جمالك وجاذبيتك

سر يخفي عيوب بشرتك بعد الثلاثين، تعرفي عليه!