فوائد مشروب المتة لا تعد ولا تحصى، مشروب المتة الشهير هو مشروب يصنع من أوراق نبتة المتة، وهي نبتة مزهرة قد تنمو ليصل طولها إلى 18 متر. وتحتاج نبتة المتة لأمطار غزيرة كي تنمو وتزهر، لذا فهي تنمو في مناطق محددة فقط من العالم، وتزهر عادة بين شهري أكتوبر ونوفمبر، بينما تصبح ثمارها جاهزة للقطاف بين شهري اذار وحزيران.

يحتوي مشروب المتة على مجموعة من المركبات الصابونية التي لها خصائص طبيعية مضادة للالتهاب، كما يحتوي مشروب المتة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين ج، لذا فإن شرب المتة بانتظام قد يساعد على تقوية وتدعيم مناعة الجسم.

فوائد مشروب المتة

من فوائد مشروب المتة أنه يعمل على حل مشاكل عسر الهضم، وتسهل عملية الهضم والتخفف من عملية الإمساك ومفيد لآلام الرأس والصداع و يعتبر من مشاريب الطاقة والمنبهات.

من فوائد مشروب المتة أنه يعمل على إزالة الدهون دون أي ضرر و تخفيض نسبة السكر في الدم و يعمل على إدرار البول، وفي حال تم شربها صباحاً على الريق، فإنها تلين الأمعاء والمعدة.

يستخدم مشروب المتة لحرق الدهون، وإنزال الوزن؛ ويساعد في إدرار البول مما يساعد في تفريغ الجسم من السموم والمياه ويخفف شهية الشخص للطعام و شعور الجسم بالشبع بعد شربها نظراً لاحتواء المتة على الألياف، التي تزيد من حركة الأمعاء، فهي تعمل على حرق الدهون.

من فوائد مشروب المتة تقلل من الندب الغائرة التي تظهر في الجلد والتي تصيب النساء غالباً في فترة البلوغ، خاصة في منطقة الحوض والأفخاذ.

من فوائد مشروب المتة تعطي البشرة مظهراً صحيّاً وبريقاً بسبب امتصاصها للدهون الزائدة تحت الجلد و تقلل من علامات الشيخوخة المبكرة.

من فوائد مشروب المتة تجعل الشعر المصبوغ لامعاً، فالصبغات المستخدمة في الصالونات تتلف الشعر، وتسلبه بريقه الطبيعيّ، فتقدم عشبة المتة الرعاية المناسبة للشعر، ليحافظ على بريقه و تقوي الشعر، وتجعله ينمو بسرعة و تقلل من تساقط الشعر.

من فوائد المتة أن مشروبها قد يلعب دورًا محتملًا في خفض مستويات سكر الدم، وبالتالي التقليل من فرص الإصابة بالمضاعفات التي قد تظهر لدى مرضى السكري.

القيمة الغذائية للمتة

مجموعة متنوعة من الفيتامينات، مثل: فيتامين أ، فيتامين ب1، فيتامين ب2، فيتامين ج، فيتامين هـ.

مجموعة متنوعة من المعادن، مثل: الزنك، البوتاسيوم، النحاس، الحديد، المنغنيز.

مركبات تنتمي لعائلة الصابونين وهذه المركبات تحديدًا هي ما يضفي على المتة مذاقها ونكهتها المميزة.

أضرار شرب المتة

من أضرار شرب المتة زيادة فرصة الإصابة بالسرطان، خاصة سرطانات الجهاز الهضمي وسرطانات الجهاز التنفسي.

من أضرار شرب المتة الإصابة بالصداع وارتفاع ضغط الدم، وذلك بسبب احتواء المتة على نسبة عالية من الكافيين.

من أضرار شرب المتة زيادة فرصة حصول الإجهاض لدى الحوامل، لذا يفضل أن تتجنب الحوامل مشروب المتة بشكل تام.

من أضرار شرب المتة رفع مستويات الدهون في الدم وإلحاق الضرر بالكبد.

من أضرار شرب المتة، وكما قد يتفاعل مشروب المتة بشكل سلبي مع بعض أنواع الأدوية.

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