فوائد مصل اللبن لا تعد ولا تحصى، مصل اللبن ويسمّى أيضاً شرش اللبن هو السائل المتبقي أو المفصول من اللبن الرائب أو الزبادي أو من الحليب. ويسمى شرش الحليب بعد صِناعة الجبن.

ينتج مصل اللبن كأحد النواتج الثانوية عند صناعة الجبن ومنتجات الألبان، فيكون مصل اللبن الحلو ناتجًا ثانويًا عن صناعة الأنواع الصلبة من الجبن مثل الجبن الشيدر، والجبن السويسري، بينما يكون مصل اللبن الحامض ناتجًا ثانويًا من صناعة منتجات الألبان مثل الزبادي.

مصل اللبن مصدرٌ جيد للمعادن حيث يُعدُّ مصلُ اللبن مصدراً غنيّاً بالبروتين، كما أنَّه أيضاً يوفّر كميّاتٍ جيّدةٍ من المعادن، مثل: البوتاسيوم، والكالسيوم، والفسفور، والزنك.

يشكّل محتوى البروتين نحو 10٪ من المواد الصلبة الجافة في مصل اللبن وتكون من مجموعة بروتينات منها البيتا لاكتوغلوبيولين (بنسبة 65٪)، والألفا لاكتالبومين (بنسبة 25٪)، وألبومين المصل (بنسبة 8٪)، والغلوبيولين المناعي، والببتون البروتيني. قد يقلل بروتين مصل اللبن بمكوناته -وفقًا للتجارب المعملية- من خطر الإصابة بالسرطان في الحيوانات.

تكون بروتينات مصل اللبن نحو 70٪ من لبن الأم، ويكون بروتين الكازين نسبة 30٪ الباقية، بينما تشكل بروتينات مصل اللبن نسبة 20٪ من حليب الأبقار، ويشكل بروتين الكازين نسبة 80٪ الباقية.

يمكن فصل البروتينات من مصل اللبن عن طريق الترشيح الغشائي ثم تجفيفها بالرذاذ.

يؤدي التسخين المستمر إلى درجات الحرارة العالية التي تزيد عن 72 درجة مئوية كما في عملية البسترة إلى إفساد البروتينات الموجودة في مصل اللبن.

فوائد مصل اللبن

مصل اللبن يقي من هشاشة العظام، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات.

مصل اللبن يعمل على تجديد خلايا الكبد، وذكر الخبراء أنّ الكبد هو أكبر غدة في الجسم وهو الجهاز الداخلي الوحيد الذي له قدرة على تجديد نفسه، لذلك يعدّ مصل اللبن علاجاً طبيعياً يساعد على تجديد خلايا الكبد التالفة والتي تنتج بسب تناول الأدوية بكثرة.

ينصح بشرب كوب من مصل اللبن قبل تناول وجبة الإفطار على معدة فارغة؛ إذ يساعد على شعور الشخص بالشبع.

يحتوي مصل اللبن على الفيتامينات، والمعادن، والبكتيريا المفيدة، والكالسيوم، والنحاس، والحديد، فيعدّ مهماً للصحة والجمال، ويحارب الشيخوخة، ويمنح الجسم الرشاقة.

وصفه أبو الطب الإغريقي أبقراط كعلاج لمرض النقرس الذي يصيب المفاصل الذي يساعد على تعزيز الإفرازات الهلامية بين المفاصل، ويقلّل من احتكاك العظام مع بعضها.

استخدم مصل اللبن زمن الرومان كعلاج لتسهيل عملية الهضم، لكون البروتين الموجود بالمصل غير معقد لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

أضرار بوردة مصل اللبن على الكلى

بالنسبة لمكملات بروتين مصل اللبن؛ فإنّ استهلاك كميّاتٍ كبيرةٍ منها يزيد الحمل على الكلى، حيث تتخلّص الكلى من الموادّ الثانويّة الموجودة في الدم، كما أنّها تتخلص من الموادّ الضارة للجسم، ولكن كلما زادت كميّة البروتين المستهلكة زاد الضغط على الكلى.

يُنصح مرضى الكلى بتجنب تناول بودرة مصل اللبن أو استشارة الطبيب قبل استهلاكهاومن جهة أخرى لا توجد دراسات عملية كافية تبين أن استهلاك الكثير من البروتين قد يضر الكلى لدى الأصحاء.

اصنعيه بنفسك: غسول الجسم بالكركم لعلاج مشاكل البشرة

علاجات منزلية يمكنك استخدامها للتخلص من حب الشباب