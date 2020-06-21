فوائد نبات الهليون لصحة الإنسان

هل أنت من هواة استعمال الهليون في مطبخك؟ إذا لم تكوني كذلك، فبعد قراءة هذه السطور سوف تُدخلين هذا العنصر الغذائي المهم حتماً إلى مائدتك وطبخاتك.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town ، تطلعك في الآتي على فوائد نبات الهليون الصحية:

نبات الهليون يحارب الاكتئاب

يساعد تناول الهليون على محاربة الكآبة وذلك لاحتوائه على نسبة مهمة من حمض الفوليك، ناهيك عن حسناته في تنظيم دورات النوم والشهية.



فوائد نبات الهليون في مكافحة الأمراض السرطانية

يملك الهليون قدرة هائلة في محاربة الأمراض السرطانية، أبرزها سرطان الثدي، القولون، المعدة والبنكرياس وذلك نسبة لاحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن بوفرة. لذلك ننصحك بإدراج الهليون إلى لائحة غذائك اليومية للاستفادة القصوى من منافعه.

فوائد الهليون للقدرات الذهنية

بفضل احتوائه على مجموعة من الفيتامينات الأساسية، يعزز الهليون وظائف الدماغ ويمنع تدهورها. ويحارب تردي القدرات الذهنية مع التقدم بالعمر.

فوائد نبات الهليون في محاربة علامات التقدم بالسن

نسبةً لاحتواء الهليون على العديد من مضادات الأكسدة، يكافح ويقاوم نبات الهليون الشيخوخة المبكرة ويقي من علامات التقدم بالسن.



نبات الهليون يحمي القلب

بما أنَّ نبات الهليون غني بالفيتامينات بي B ، فهو يعزز صحة القلب والشرايين. لحماية قلبك وقلوب أحبائك ننصحك بالإكثار من تناول هذا العنصر الغذائي الجبّار.

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