في اليوم العالمي للحمص تعرف على فوائده الغذائية وطريقة تحضيره

يحل اليوم العالمي للحمص في 13 من مايو كل عام، وذلك لأنه من أشهى المقبلات وأشهرها حول العالم، ويصلح تناول الحمص خلال شهر رمضان على الإفطار أو السحورلكن تناول الحمص بكثرة في شهر رمضان الكريم يتسبب بالانتفاخ والغازات وتهيج القولون إن تم تناوله بشكل زائد عن حده، ولكن له قيمة غذائية مذهلة: وهي:

- يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي والكالسيوم والماغنسيوم والزنك والفوسفور والحديد والنحاس

- يحتوي على الكربوهيدرات والألياف وفيتامينات ومواد معدنية والدهون غير الضارة.

- مقوي لجهاز المناعة ومنشط للذاكرة

- مقوي للعظام والأسنان

- يساهم الحمص في بناء الخلايا وأنسجة القلب والدماغ والعضلات

- يخفض من الكولسترول الضار في الدم.

- تنظيم مستوى السكر في الدم ويمنع الأكسدة لاحتوائه على السابونين

- يحتوي كذلك على الألياف الذائبة في الماء وعلى أنواع من السكريات المعقدة التي تساهم في تنظيم نسبة السكر والكولسترول في الدم.

- مفيد للأمعاء لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والنشا المقاوم لذلك سيشعر الصائم بالامتلاء لتناوله.

- يحد من الإسهال وأمراض الأمعاء.

- يعمل على الوقاية من مرض السكري.

- طارد للديدان ومدر للبول.

- يمنع الإصابة بالسرطانات لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة.

- يحد من الإصابة بالأمراض القلبية.

- يُستخدم كبديل لحليب الأطفال.

- يحافظ على نضارة البشرة ويخلصها من المشاكل المتنوعة ويستخدم في صنع الماسكات التي تخلص البشرة من النمش، وتخليصها من التجاعيد وشدها وترطيبها وتقشيرها وتخليصها من الحبوب وإزالة الجلد الميت وتفتيحها وتطهيرها، كما يستخدم في صنع ماسك مهدئ للبشرة ويخلص من أثار حروق الشمس.

ويزرع الحمص في فصل الخريف ويحصد في أشهر الصيف قبل نضوجه الكامل وهو ما يوفر لنا الكثير من الأطباق منوّعة.

يتم تناول الحمص أخضر طازج أو مشوياً ويدخل في تحضير الكثير من الاطباق كالفتة والبليلة والمسبحة ويستخدم لتحضير المتبل بعد طحنه جيداً أو يحمص ليقدم على شكل القضامة حلوة أو مالحة.

طريقة عمل الحمص

مقادير الحمص:

- نصف كيلو من الحمص اليابس أو يمكن استخدام الحمص المعلب

-2 ثوم مهروس "حسب الرغبة"

- كوب صغير من الطحينية

- كوب صغير من عصير الليمون

- ربع كوب من الماء ملح (حسب الذوق)

- زيت زيتون

للتزين:

- بقدونس

طريقة تحضير الحمص:

-أولاً يتم نقع الحمص اليابس في الماء لمدة 6 ساعات تقريباً قبل الطبخ.

- ثم يطبخ الحمص المنقوع بعد تصفيته من ماء النقع بوضعه على النار مسبقًا ويترك على النار لمدة ساعة حتى النضج.

- ثم يصفى الحمص بعد نضجه من الماء.

- ثم يحتفظ بالماء المغلي يُوضع الحمّص في الخلاّط أو ويُهرس حتى يصبح ناعم جدًا ومهروس.

- ممكن اضافة القليل من الثّوم إضافة عصيراللّيمون، والطحينة، وماء بارد، وبعض الملح.

- وأخيراً ثم يُتم خلط المقادير مع بعضها البعض جيدًا وصحتين وعافية.

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