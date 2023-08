في عيد ميلادها...أجمل إطلالات ملكة البوب مادونا على مر السنين

تميزت النجمة العالمية "مادونا" (Madonna) بأنها واحدة من النجمات المخضرمات اللواتي تركن بصمة لافتة ليس في عالم الغناء فقط في فترة الثمانينات والتسعينات خاصة، إنما أيضا في عالم الجمال والموضة.

تفردت مادونا بأسلوبها الجمالي من ناحية المكياج والشعر والملابس التي اعتمدتها في جميع إطلالاتها، وقلدتها النساء والفتيات في كل تفاصيل الموضة التي كانت تعتمدها وتبتكرها لترسم بها معالم هويتها الجمالية مثل قصات الشعر وألوانه وتسريحاته المتمردة، وأسلوب مكياجها الذي كانت تعتمده.

وتميزت أيضا بأزيائها المبتكرة التي شكلت صدمة في عالم ملابس وأزياء الشارع الأمريكي ليتحول مشهد الموضة الـ"نيويوركي" إلى نسخ متعددة من النجمة مادونا حيث قلدتها الفتيات.

واليوم وبمناسبة عيد ميلادها الـ65، نستعرض لكم في هذا المقال أبرز إطلالاتها التي اشتهرت بها على مر السنوات من الثمانينيات إلى اليوم.

الثمانينيات.. نقطة انطلاق الفنانة العالمية مادونا

مع إصدار النسخة الأولى والألبوم الأول المسجل عام 1983 الذي حمل اسم "مادونا" اطلت النجمة الأمريكية على العالم بروح شبابية جديدة ومتألقة حملت مشهد كل من : الموسيقى، الجمال الشباب والأزياء إلى صورة جديدة، مختلفة ومتميزة.

كانت أزياء مادونا التي وصفت بالأسلوب الـ(grunge) صادمة بالنسبة للشارع الأمريكي إلا أنه سرعان ما خطت الفتيات المراهقات وحتى النساء خطى النجمة في "ستايل" ملابسها الذي اتسم بأسلوب الـرون أند رول" الممزوج بالملابس الرياضية، حيث اعتمدت إطلالة بـ"توب" من قماش الشبك المطاطي الأسود مع تنورة سوداء مزدانة بسلاسل متشابكة وعشوائية مع "شورت" أسود وتسريحة شعر عشوائية رسمت خط سير إطلالات مادونا خلال الثمانينيات في فيديو كليب أغنية "هوليداي" التي حققت الرقم واحد في الولايات المتحدة لمدة شهر كامل،

كما تميزت إطلالاتها خلال الثمانينيات بكونها عشوائية وبسيطة أو بالأحرى "إطلالات بوهيمية" على حد وصف النقاد حينها.

اعتمدت دائما على قطع باللون الأسود وإكسسوارات شعر قماشية على شكل "فيونكة" وإكسسوارات بين أحزمة وقلادات وأساور يد ضخمة.

التسعينيات رسمت خط أكثر أناقة

في بداية التسعينيات كانت مادونا قد وصلت إلى أعلى نقاط ومراحل النجومية غير القابلة للتوقف ومع الضربة الغنائية التي لا تنسى "فوغ" كنات مادونا في الطليعة لأشهر عديدة في قوائم الموسيقى، كما كانت في عالم الأزياء أيضا، حيث أحدثت ثورة في عالم الأزياء معيدة صيحة الـ"كورسيه" الأيقوني، حيث ارتدت "كورسيه" جان بول غوتييه بتصميم الصدر المخروطي الذي أثار حفيظة المجتمعات التي لا تزال محافظة في الولايات المتحدة إلى حد ما، فأطلت في "كورسيه" باللون الذهبي الباهت الذي لائم شعرها الأشقر محدثة صورة جمالية أيقونية لا تنسى وخلدها التاريخ.

مادونا عارضة الأزياء

وفي الرابع والشعرون من سبتمبر 1992 مشت مادونا على منصة عرض أزياء المصمم الفرنسي "جان بول جوتييه" في باريس لعرض مجموعة ربيع وصيف 1993 بفستان أنيق مزدان بتفاصيل أمامية ملائكية على شكل أجنحة مطرزة بحبات ال"باييت" الذهبية اللامعة.

مادونا مصدر إلهام فيرساتشيه في 1995

في جلسة تصويرية أجرتها دار أزياء "فيرساتشيه" العريقة في ميلان عام 1995 بعدسة مصور الأزياء الأسطوري "ستيفن ماسال" في فيلا "فيرساتشيه" الأيقونية اعتمدت مادونا إطلالات راقية أحدها هذا الفستان الأزرق الأنثوي بحمالات رفيعة مزدوجة وقماش الساتان والشيفون الفاخرين اللذين لائما المجوهرات الذهبية التي اعتمدتها في تلك الجلسة.

إطلالة حفل توزيع جوائز ال"جراميز"

أثبتت مادونا في نهاية التسعينيات أنها قادرة على ملائمة العصور بأكملها وأن "ستايل" ملابسها خالد ولا يمكن نسيانه، فتماشت مع وحي التسعينيات بإطلالة أنيقة عبارة عن بنطال باللون الـ"فيوليت اللافندري" الناعم الذي زين بحبات الكريستال من دار "جوتشي" مع "تناك توب" أبيض بسيط وحذاء "ستيليتو" أبيض ناعم.

الألفينيات بطابع رياضي مجددا

لا ندري ما إذا تنبأت مادونا ب"باربي" أم لا في ذلك الوقت، لكن كل ما نعرفة أنها اتخذت اللون الوردي طابعا لها خلال عرض الألبوم الجديد الذي سيطر على مبيعات وقوائم "بيلبورد" عام 2005 بألبوم "اعترافات على حلبة الرقص" الألبوم الأكثر أيقونية في مسيرة الفنانة، حيث كانت إطلالاتها رياضية بقطع )playsuit) أيقونية اقتنتها من "جينمارك ديل روسو" بتصاميم وردية مبهرة.

كما اعتمدت إطلالات جريئة خلال العام 2008 في فيديو كليب أغنية Give It To Me مع "فاريل ويليامز" بفستان أسود "ميني" بأكمام واسعة وحذاء جلدي طويل يصل إلى أعلى الساقين.