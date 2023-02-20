تفصلنا أيام قليلة على قدوم يوم التأسيس السعودي وهو من المناسبات المميزة التي يحتفل فيها المواطنون في 22 فبراير من كل عام، وفيها إجازة رسمية لجميع الموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة، وايضاً لطلاب المدارس والجامعات في جميع أنحاء المملكة السعودية، ويتم تبادل العديد من الأشخاص الخواطر، الكلمات والعبارات عن يوم التاسيس السعودي 2023.

بمناسبة يوم التأسيس السعودي 2023 فيما يلي أفضل الخواطر عن هذا اليوم العظيم، ما يأتي:

5 خواطر عن يوم التأسيس السعودي

الخاطرة الأولى عن يوم التأسيس السعودي

اعتزازاً بالوطن وقيادته وتاريخه ووحدته، وحضارته الممتدة لأكثر من 3 قرون؛ يأتي ‎يوم التأسيس في 22 فبراير من كل عام تأكيداً من القيادة الرشيدة -حفظها الله- على الجذور الراسخة للدولة، وارتباط المواطنين الوثيق بقيادتهم، وما تحقق من أمن واستقرار وتنمية، وبناء للإنسان حاضراً ومستقبلاً.

الخاطرة الثانية عن يوم التأسيس السعودي

يوم التأسيس فرصة لنتذكر الأحداث التي تعاقبت على شبه الجزيرة العربية وعاشت فيها أزمانًا من الإهمال والفرقة والانقسام؛ حتى تأسست الدرعية على يدي الأمير مانع بن ربيعة المريدي عام 850هـ/1446م.

الخاطرة الثالثة عن يوم التأسيس السعودي

كلّ الحبّ والإجلال لمن كان لهم يَد في إيصال المملكة العربيّة السّعوديّة إلى أسمى مراحل التّقدّم والنّجاح، إلى أبناء شعبي العظيم كلّ عام أنتم بألف خير في ذكرى يوم التّأسيس السّعوديّ.

الخاطرة الرابعة عن يوم التأسيس السعودي

"بمناسبة ذكرى يوم التّأسيس السّعودي أهنّئكم يا أهلي وناسي بيوم الفخر والعزّ والكرامة، وأتمنّى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد المُبارك وأن يديم العزّ والنّجاحات علينا كلّنا".

الخاطرة الخامسة عن يوم التأسيس السعودي

في ذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية، نجدد عهدنا وولاءنا أمام الله من جديد للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أدام الله عزهما وجعلهما ذخراً للوطن.

عبارات عن يوم التاسيس السعودي 2023

إن ذكرى تأسيس أمتنا يقربنا من أحبائنا ومن كل شعب المملكة العربية السعودية.

عام جديد سعيد 2023، وسنظل نحتفظ بهذه الذكرى في قلوبنا.

في ذكرى تأسيس دولتنا العظيمة، نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا ونسأل الله أن يحقق المزيد من التوفيق والحضارة لوطننا الذي طالما كان داعم لتقوية وطنيتنا.

في يوم التأسيس كل عام وأنتم بخير.

من عبارات عن يوم التاسيس السعودي، مع الانعكاسات التاريخية لتلك الذكرى العظيمة والمميزة، نهنئكم ونتمنى الأمن والسلام والأمن والحضارة، وندعو الله بأن يبارك لنا في هذا الوطن الذي طالما كان اختصارًا لجميع قيم البسالة والبطولة علينا.

كل عام وأنتم بخير، يا إخواني الوطنيين.

بلدي فخر واعتزازي، يوم التأسيس 2023 هو يوم مجد وفخر للأجداد الذين قاتلوا من أجل هذا الوطن وضحوا بأرواحهم من أجل الوحدة والعزة والكرامة.

كل عام وأنتم بخير.

كلمات عن يوم التأسيس السعودي

شعر بدوي عن يوم التأسيس السعودي