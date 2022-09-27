يوم 27 سبتمبر من كل عام هو اليوم العالمي للسياحة World Tourism Day، والهدف من اليوم العالمي للسياحة هو زيادة الوعي داخل المجتمع الدولي وإظهار كيفية تأثيرها على القيم الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

وبدأ الاحتفال رسمياً في يوم السياحة العالمي يوم 27 سبتمبر 1980، حيث تقوم منظمة السياحة العالمية في كل عام باختيار شعار يوم السياحة العالمي وذلك للاحتفال بهذا اليوم حول العالم.

أهمية يوم السياحة العالمي

تعزيز فرص العمل لدى الشباب.

زيادة المعرفة العامة بالسياحة حول العالم.

تشجيع المزيد من السياحة وذلك عندما يسافر الناس إلى وجهة سياحية جديدة، سوف يبقون هناك ويستكشفون مناطق جديدة ويستمتعون بالمناظر الخلابة، ويتسوقون لأنفسهم ولعائلاتهم ويأكلون الطعام ويجربون الأطباق العالمية.

في يوم السياحة العالمي 2022 نصائح للسفر بأقل التكاليف

البحث عن الأماكن المناسبة للسفر بميزانية محدودة

اختيار وجهات سياحية أقل شهرة، وفي الغالب يكون الطعام أرخص وأفضل.

ضبط النفقات الإضافية في حالة حدوث ظرف طارئ مثل إلغاء الرحلة السياحية أو حدوث حادثة مفاجئة.

السفر إلى وجهة سياحية في غير موسمها لكن تكون أقل ازدحاماً والأسعار

السفر في منتصف الأسبوع بين يوم الثلاثاء والخميس لأنه الرحلات الجوية تكون أكثر تكلفة.

ضرورة الحجز المسبق لكثير من الرحلات السياحية والبرامج.

المشاركة في السفر لتوفير المال مثلاً حجز غرفة مع أحد الأشخاص المسافرين معك، أو مشاكة الطعام عند الذهاب إلى المطاعم باهظة الأسعار.

الاستعداد للمشاركة

اختيار الوجهات السياحية الصغيرة الأقل شهرة وجذبًا للسياح والتي قد يكون معلنًا عنها عبر الإنترنت.

أشياء يمنع اصطحابها على متن الطائرة

السوائل القابلة للاشتعال مثل السبيرتو،المشروبات، محلول العدسات اللاصقة، الشامبو،الأدوية السائلة، المكياج، طلاء الأظافر، العطور والكولونيا

الولاعات

أشياء لا تأخذها أثناء السفر

عدم أخذ الكثير من الملابس وخصوصاً عندما تكون مكررة وغير مهمة.

عدم أخذ أحذية جديدة وغير مريحة ولم تقوم بتجربتها من قبل

المبالغة في أخذ أدوات تصفيف الشعر الغير مهمة والتي يمكنك الاستغناء عنها خلال السفر

من الأفضل عدم أخذ مجوهرات الدهب أو الألماس باهظة الثمن خلال السفر لأنه سوف تسبب لك القلق والتوتر من ضياعها أو سرقتها طيلة الرحلة.

عدم المبالغة في أخذ أدوات المكياج ومستحضرات التجميل لأنها سوف تأخذ حيز من حقيبتك.

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