إذا كنت تحلم بقضاء إجازة رائعة لليوم الوطني داخل السعودية، ولا تعرف إلى أين تذهب؟ ما رأيكِ باختيار منتجعات داخل السعوديّة لقضاء عطلة اليوم الوطني 92، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة مقصداً للزوّار من كافة أنحاء العالم، وتعتبر أيضاً من المنتجعات الأكثر متعة وراحة للأزواج الجدد والعائلات.

أجمل 5 منتجعات في السعوديّة لقضاء عطلة اليوم الوطني 92

منتجع وسبا نارسيس جدة Narcissus Obhur Jeddah

منتجع وسبا نارسيس جدة Narcissus Obhur Jeddah من أحدث المنتجعات في مدينة جدة والذي يعتبر أفخمها أيضاً، والذي يتوفر به شواطىء رملية ومسابح خاصة بالرجال والنساء والأطفال ، بالإضافة إلى وجود مراكز اللياقة البدنية والجاكوزي، الساونا للراحة والاسترخاء.

يشمل منتجع وسبا نارسيس جدة على الخدمات العامة للزوار مثل خدمات النقل، صالون حلاقة، غرف لغير المدخنين، وخدمة الانترنت المجانية، ومواقف سيارات مريحة للزوار، وغيرها الكثير من الخدمات العامة، يمكنكم الحجز من اليوم للاستمتاع في عطلة اليوم الوطني السعودي.

منتجع موڤنبيك شاطئ الخبر Movenpick Khobar Beach

منتجع موڤنبيك شاطئ الخبر Movenpick Khobar Beach يتميز هذا المنتجع بالفخامة والإبداع، حيث تجد فيه الراحة والاسترخاء أيضاً، ويعتبر من أجمل المنتجعات في السعوديّة لقضاء عطلة اليوم الوطني السعودي، ويتضمن المنتجع 36 فيلا فخمة ومصممة بدقة عالية وبالوان حجارة راقية، ولا ننسى وجود الأنشطة الترفيهية التي يقدمها المنتجع للزوار مثل الاستمتاع بالقوارب والدراجات المائية والاستمتاع ببركة السباحة المصممة بطريقة تبهر الزائر، والسهرات العائلية المميزة، بالإضافة إلى تقديم الأطعمة اللذيذة والمميزة.

منتجعات وشاليهات اريا ARIA Resort & Casino

منتجعات وشاليهات اريا ARIA Resort & Casino من أفضل المنتجعات والشاليهات في الرياض، والتي يمكنك قضاء وقت رائع مع العائلة في إجازة اليوم الوطني السعودي، يقع منتجعات وشاليهات اريا على بعد 20 كم من جامع الراجحي الكبير و21 كم من مول الرياض غاليري، ويعتبر مطار الملك خالد المطار الأقرب له ويبعد مسافة 17 كم.

ويتضمن المنتجع غرفة جلوس للاستراحة مشتركة، وغرفاً مع خدمة الواي فاي المجانية، ويوفر مكان الإقامة للضيوف وخدمة الغرف وتراساً للتشمس، كما يضم مطبخاً مشتركاً للضيوف مما يوفر الراحة والاسترخاء للزوار.

توفر جميع الغرف في منتجعات وشاليهات اريا شرفة، وتحتوي الغرف المكيّفة على صندوق ودائع آمن وتلفزيون بشاشة مسطحة، وكما تضم بعض الغرف في منتجعات وشاليهات اريا فناءً، فيما تحتوي كل غرفة في مكان الإقامة على منطقة جلوس.

منتجع غولدن توليب شرما Golden Tulip Sharma

منتجع غولدن توليب شرما Golden Tulip Sharma يعتبر من أروع المنتجعات في تبوك والمناسب لقضاء إجازة اليوم الوطني السعودي لأنه يتميز بموقعه الاستراتيجي والمناسب للراحة والاستجمام بعيدًا عن صخب المدينة.

ويحتوي منتجع غولدن توليب شرما Golden Tulip Sharma على مطعم يقدم أشهى الاكلات ومسبح خارجي ومركز للياقة البدنية وحديقة بتصميم مميز، ويوفر خدمة الواي فاي مجاناً، ويضم مكان الإقامة هذا مكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف وخدمة صرف العملات للضيوف.

منتجع لابلاج جدة La Plage Beach Resort

منتجع لابلاج جدة La Plage Beach Resort من أجمل المنتجعات لقضاء إجازة مميزة مع العائلة والأصدفاء في اليوم الوطني السعودي، والذي يوفر وسائل الترفيه والمرح العائلي، وبالإضافة عن الحدائق المفتوحة والملاعب المناسبة للكباروالصغير، وبرك السباحة الخاصة للنساء، ولا ننسى الإطلالة الخلابة مع غروب الشمس.

اجازة اليوم الوطني السعودي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، أن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 لكل من القطاع الخاص والقطاع العام والذي يوافق يوم 23 سبتمبر 2022 من الشهر الجاري، وسوف يتم تقديم الإجازة من الاحتفال بـ اليوم الوطني السعودي 2022، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية يتم تأجيله أو تأخيره يوماً.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي

تمّ الإعلان عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022 لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والبنوك في المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وستستمر حتى يوم السبت 24 سبتمبر 2022.

رسائل تهنئة باليوم الوطني السعودي

كل عام والوطن لنا دار.

عيد وطني سعيد أهنئكم بمناسبة العيد الوطني، وهي مناسبة مميزة ولطيفة لنقف.

في هذه المناسبة لا بد من أن نستذكر التضحيات التي قدمها لنا الأجداد ليبنوا لنا الحاضر المزهر الذي نعيشه اليوم وندعوا لهم بالرحمة والفردوس.

كل عام ووطننا يقود أعوامًا من التطور.

في هذه المناسبة العزيزة إلى قلوب جميع مواطني المملكة العربية السعودية أود أن أرسل تهانيّ الحارة لكل إنسان يساهم برفعة الوطن بشكل فاعل.

كل عام وجميع المواطنين بألف خير، أتمنى لوطني السعودية مزيدًا من الازدهار والتطور.

بعد 92 عاماً من تأسيس المملكة العربية السعودية، أوصي نفسي وأحبتي وعائلتي بحفظ الجميل على ما قدمه إلينا الأجداد من خلال المساهمة الفعالة في بناء الوطن.

كل عام ووطننا العزيز والحبيب بألف خير.

كل عام وأبناء الشعب السعودي يتحلون بحب البحث عن التقدم والازدهار.

كل عام والشعب السعودي في أمان الله في كنفه وفي رعايته بإذن الله.

مبارك عليكم اليوم الوطني السعودي الحافل بانجازات كبيرة للمملكة العربية السعودية.

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