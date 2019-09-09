قائمة الأطعمة المهدئة والمُهيّجة للقولون

يُعدّ القولون العصبي أحد أنواع اضطرابات الجهاز الهضمي، والذي يتمثل بظهرو مجموعة من الأعراض على المصاب، مثل: الشعور بعدم الراحة، والألم في البطن، وزيادة الغازات، وغيرها من الأعراض، وعلى أيّة حال فالقولون العصبي لا يُعتبر حالة خطيرة ومهددة للحياة، ولا يؤدّي للإصابة بأمراض القولون الأخرى، ولكنّه يُعدّ مشكلة صحية مزعجة طويلة الأمد، وتؤثّر في طريقة وأسلوب الحياة اليومية، بالإضافة لعدم وجود علاج مُحدّد ينجح مع جميع المصابين به، ولكن هناك العديد من الأساليب التي من شأنها التقليل من الأعراض أو القضاء عليها، مثل: اتباع بعض التعليمات الغذائية، وتغييرات نمط الحياة، وتناول بعض أنواع من الأدوية.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود فحص معين لتحديد الإصابة بالقولون العصبي، ولكن قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارات للتأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى، مثل: اختبارات البراز، واختبارات الدم، والأشعة السينية، وتنظير القولون.

وهنالك العديد من الأطعمة التي قد تُخفّف من أعراض القولون العصبي، ولا تتسبب بتهييجه، ويمكن بيان بعض منها فيما يأتي:

1- البيض: يُعتبر من الأطعمة التي يتم هضمها بسهولة، فمن الممكن للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي تناول البيض بجميع أشكاله، في حال لم يكن لديهم حساسية من البروتين الموجود في بياض البيض.

2- الأطعمة التي تحتوي على أوميغا 3: مثل: سمك السالمون، والسردين، وسمك القد، وغيرها من الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، فمن المعروف أنّ حمض أوميغا 3 له دور مهم كمضاد للالتهابات داخل الجسم، وبما أنّ الالتهاب له علاقة بظهور أعراض القولون العصبي؛ فقد يكون لتناول أوميغا 3 دور في تخفيف أعراضه المزعجة.

3- الحليب الخالي من اللاكتوز: بالإضافة للمنتجات الأخرى البديلة للألبان، مثل: حليب الأرز وجبنة الفيتا.

4- الفواكه: مثل: الكيوي، والبطيخ، والشمام، والفراولة، والبرتقال.

5- الخضروات: مثل الخس، والجزر، والخيار، واللفت، والبطاطس، والباذنجان.

6- البروتينات: مثل: الدجاج، ولحم البقر، والسمك.

أما الأطعمة المُهيّجة للقولون:

1- الألبان: قد تزيد منتجات الحليب بشكل عام من أعراض الإسهال؛ وذلك لاحتوائها على الدهون، وبالتالي يُنصح بتجنبها، وتناول منتجات ألبان لا تحتوي على الدهون بدلاً منها، بالإضافة إلى أنّ بعض الأشخاص يعانون من حالة عدم تحمل اللاكتوز، وفي هذه الحالة يُنصحون بتجنب الألبان نهائياً والبحث عن بدائل لمنتجات الألبان، مثل: حليب الأرز وجبن الصويا.

2- الأطعمة المقلية: حيث إنّ المحتوى المرتفع من الدهون الموجود في الأطعمة المقلية، مثل؛ البطاطس المقلية، قد يؤدّي إلى زيادة أعراض القولون العصبي وتهيّجه.

3- الفول والبقوليات: على الرغم من أنّ الفول قد يُساعد على تقليل الإمساك، إلا أنّ البقوليات بشكل عام تزيد من الغازات، والتشنجات، والانتفاخ، لذلك يجب تجنّبها في حالة الإصابة بالقولون العصبي.

4- الكافيين: حيث إنّ القهوة، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، التي تحتوي على الكافيين قد تعمل على تحفيز حركة الأمعاء، والتسبب بالإسهال.

5- الأطعمة المصنعة: هنالك عدد كبير من الأطعمة المصنعة التي تتسبب في تهيج القولون العصبي مثل: الوجبات المجمدة، ورقائق البطاطس، التي تحتوي على مواد حافظة، ومواد مضافة.

6- الشوكولاتة: وذلك لارتفاع محتواها من الكافيين، والسكر، الذي يؤدي لظهور أعراض القولون العصبي، والتسبب بالإمساك.

7- المشروبات الكحولية: قد يكون تناول الكحول محفزاً كبيراً للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي؛ وذلك بسبب الطريقة التي يهضم بها الجسم الكحول واحتوائه على الغلوتين والسكر.

8- الثوم والبصل: قد يصعب على الأمعاء هضم الثوم، والبصل، ممّا قد يتسبب بإنتاج الغازات المؤلمة والتشنّجات المعوية.

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