قبل انتهاء موسم الخوخ إليك أبرز فوائده لصحة الإنسان

موسم الخوخ لا يزال مستمرًا. والخوخ بأنواعه المختلفة يُعتبر فاكهة لذيذة محمّلة بالفوائد الصحية، اكتشفي في الآتي عشرة من فوائد الخوخ على الجسم:

1. لأنّ مذاق الخوخ رائع وسكري، فإنه يصلح كوجبة خفيفة تجعلكِ تصمدين في الصباح حتى وجبة الغداء أو بعد الظهر، إلى أن يحين موعد الوجبة التالية.

2. التأثير المليّن للخوخ كفاكهة وعصير، معروف ومثبت فعليًّا، لذا فهو علاج للإمساك.

3. اثبتت دراسة أُجريت على الحيوانات، أنّ استهلاك الخوخ يزيد قدرة مضادات الأكسدة في الجسم، ويقلل بعض عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون. وأثبتت دراسة أخرى أنّ المركّبات التي يحتويها الخوخ، تقلل من نمو وتمايز الخلايا السرطانية في القولون لدى البشر.

4. أثبت دراسات عدة أنّ استهلاك الخوخ يمنع انخفاض كثافة العظام لدى الحيوانات. وقد يؤثر استهلاك الخوخ كذلك بشكل مفيد، على صحة العظام لدى النساء أثناء مرحلة انقطاع الطمث. كما أنّ استهلاك حوالى 12 حبة خوخ (ما يعادل 100 غرام) في اليوم، ولمدة ثلاثة أشهر، يزيد بعض علامات الدم، الأمر الذي يشير إلى زيادة تكوين العظام.

5. إنّ الاستهلاك اليومي للخوخ يخفّض مستوى الكولسترول السيّىء إل دي إل LDL لدى الرجال الذين يعانون ارتفاعًا في مستوى الكولسترول في الدم. كما أثبتت دراسة أخرى كذلك، أنّ شرب عصير الخوخ المركّز من قبل الفئران التي لديها مقاومة الأنسولين (وهي الحالة التي تسبق الإصابة بالسكري)، يمنع زيادة كولسترول الدم.

6. أثبتت دراسة أُجريت على الفئران، أنّ الخوخ يقلل مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين.

7. الخوخ، وعصير الخوخ مصدران جيدان للفيتامين "سي" C. والدور الذي يلعبه الفيتامين "سي" C في الجسم يفوق خصائصه المضادة للأكسدة، فهو يساهم في صحة العظام والغضاريف، والأسنان واللثة. وإضافة إلى ذلك فإنه يحمي ضد الالتهابات ويعزز امتصاص الحديد الموجود في النباتات، ويسرّع عملية الشفاء.

8. الخوخ وعصير الخوخ مصدران جيدان للفيتامين "ك" K الضروري لتصنيع البروتينات، التي تلعب دورًا في تجلط الدم (سواء في تحفيز أو تثبيط تجلط الدم). ويشارك كذلك في تشكيل العظام. وبالإضافة إلى أنه يوجد في الأطعمة، يتم تصنيع الفيتامين "ك" K بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء، ومن هنا تأتي ندرة وجود هذا الفيتامين.

9. عصير الخوخ مصدر جيد للمنغنيز. والمنغنيز يعمل وكأنه عامل مشارك في العديد من الأنزيمات التي تسهّل العشرات من عمليات التمثيل الغذائي المختلفة. ويشارك المنغنيز كذلك في منع التلف الذي تسببه الجذور الحرّة.

10. عصير الخوخ مصدر جيد للبوتاسيوم. ويعمل البوتاسيوم في الجسم على موازنة درجة حموضة الدم، وعلى تحفيز حمض الهيدروكلوريك بواسطة المعدة، ويعزز بالتالي الهضم. إضافة إلى ذلك يسهّل البوتاسيوم تقلص العضلات بما في ذلك القلب، ويشارك في نقل النبضات العصبية.

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