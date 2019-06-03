قد يقتل رضيعك.. خبراء يحذرون من استخدام مقاعد سيارات الأطفال في المنزل

حذر خبراء وشددوا على ضرورة عدم استخدام مقاعد سيارات الأطفال في المنزل والسماح للأطفال بالنوم فيها، بسبب إمكانية تعرضهم للاختناق.

توصل الباحثون إلى هذه النتيجة المقلقة بعد مراجعة حوالي 12 ألف حالة وفاة مرتبطة بالنوم لدى الأطفال، في دراسة دامت عقدًا من الزمان.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف الخبراء أنهم رصدوا ما يقرب من 220 حالة وفاة للأطفال أثناء وجودهم في مقاعد السيارات، في حين بلغت نسبة الوفيات أثناء السفر بالسيارة، 0.2 % فقط.

وكشف الباحثون أن أكثر من نصف وفيات مقاعد السيارات، حدثت عند استخدام مقاعد السيارات في المنزل.

وأوضح فريق مستشفى "جامعة فرجينيا" للأطفال، أن السبب الأكثر شيوعًا وراء وفيات مقاعد السيارات، هو حالة تُعرف بـ "الاختناق الموضعي"، والتي تحدث عندما تمنع الوضعية الشخص من التنفس، عن طريق سد فمه وأنفه.

فعند استخدام مقعد السيارة، يتم تثبيته على قاعدة بزاوية، بحيث يكون مجرى هواء الطفل مفتوحًا، ولكن عندما يكون ذلك المقعد على سطح مستو، قد يتحدب رأس الطفل أو يتحرك للأمام نتيجة ضعف عضلات رقبته، ما يؤدي إلى انسداد مجاري الهواء لديه.

وبما أنه غالبًا ما تكون المجاري الهوائية لدى الأطفال ضعيفة جدَا، ويفتقر الأطفال لقوة العضلات الكافية لدعم عنقهم، قد يؤدي عدم تعديل وضع الطفل بعد فترة وجيزة من ميل رأسه للأمام، إلى نقص الأكسجين، ما يؤدي بدوره إلى الوفاة أو تلف في الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح الخبراء بعدم ترك الأطفال في مقاعد السيارات لأكثر من ساعتين، وإذا كان الآباء في رحلة سفر طويلة ومعهم أطفالهم، ينصح بأخذ استراحات منتظمة لإخراج الطفل من المقعد، ووقتما يُلاحظ انزلاق الطفل للأمام وهو في المقعد، على الوالدين التصرف والتوقف فورًا وإخراج الطفل من السيارة.

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