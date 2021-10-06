قصائد المولد النبوي الشريف 2021

المولد النبوي الشريف من أهم المناسبات لدى المسلمون وذلك لأنه يوم مولد أشرف خلق الله سبحانه وتعالى هو الرحمة المهداة نبي الرحمة رسول السلام.

كلمات مدح مولد النبوي الشريف

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أضاء الكون بنوره ونشر السلام والتسامح بأخلاقه حيث أنه خاتم الأنبياء والمرسلين.

مع مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت دولة الشرك وظهر الحق والخير والتسامح الذي نزل مع نزول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. توفى ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمه وهو في سن صغير لذلك لم يعش حياته مثل بقية الناس.

ولكنه هو أحن ما خلق الله سبحانه وتعالى حيث أنه الرسول الأمين الذي لم يجرح أحد بكلمة. حتى وإن كان غير مسلم وهذه كانت من أهم كلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف.

قامت السيدة حليمة بتربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه وكانت بمثابة الأم الحقيقة.

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى بيت جده عبد المطلب.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذي أحد على الإطلاق.

رسائل ومسجات مولد نبوي شريف

عسى درب الهنا دربك وبهاليوم يمتحى ذنبك وأبعث تهنئة بهالمولد من قلبي إلى قلبك.

إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها.

ماذا أقول في النبي الرسول؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر؟ أم أقول للشمس أهلًا يا كاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟

في ليلة فاح فيها العود وغنى القمر وانتشى الكون فرحًا وهلل معه البشر وخبت نيران الشياطين وانكفى الشرر وشق ظلام الليل ونور خير البشر لفوه في الحرير عجبًا كيف يلف القمر أم كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر.

هالمرسل يا لتنشد عنه ما بالعالم أثمن منه بسمه العالم ظل يتغنى وبميلاده الكون اتغنى.

للغالين أغلى هدية معطرة بالزهور الندية بقرب مولد النبي أهديكم أجمل تحية.

بأنوار النبي أمسيك وبمولده أهنيك وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

كل القلوب إلى الحبيب تميلُ ومعي بهذا شاهد ودليلُ، أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيلُ، هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين نبيًا.

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

بالعود والبخور برشات العطور نهنئكم ميلاد الرسول.

بعشق محمدي وضياء علوي ونور فاطمي، نبارك لكم هذه الليلة ونسألكم الدعاء.

زهور وبخور لأحلى الناس تدور، بمقدم مولد الرسول المؤيد المنصور. نهنئكم.

ذكر الرحمن عطر للحياة وفتح الأرزاق، أسعد الله صباحك وبارك لك يومك..

أجمل الزهور وأحلى البخور بمناسبة مولد النور سيدنا محمد وآله البدور.

بالمسك والعود نمسي وبالمولد نهني ونقول لك يا أغلى الناس عش متهني.

كلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف

كنوز الارض تفداكم وعطر العود نهديكم وبمولد الرسول نهنيكم.

الليلة عندكم عيد يا مسلمين.. مولد أبو إبراهيم خير البرية أجمعين.

زقزقة العصافير وغردت الطيور فرحة بمولد خير الأنام محمد صلوات الله عليه.. وطارت رسالتي إليك تهنئك بهذه المناسبة العظيمة.

صبح وبدور ونور وتسابيح تهدي لكم أحلى تحية معطرة بالحب والورود في مولد الرسول الكريم وكل عام وأنتم طيبين يا أغلى الغاليين.

كلمات تعطيرة المولد النبوي

تهنئة تفوح بعطر الرسالة المحمدية وشذى الولاية العلوية كل عام وأنتم بخير.

بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤادي.

سلاماً حكى في الحسن دراً وجواهراً تفوح به الأكوان مسكاً وعنبراً نهنئكم بالمولد.

يا مولداً قد حوى عزاً وإقبالاً بطلعته يبلغ المشتاق آمالاً نهنئكم بالذكرى العطرة لمولد النبي المجتبى والحبيب المصطفى سيد الأولين والآخرين حشرنا جميعاً في زمرته وأوردنا حوضه ورزقنا محبته وشفاعته.

هذا ربيعك يا محمد غرد فترى الوجود مغرداً ومردداً ما أن أطل على الوجود ضياؤه حتى أنار العالمين إلى الهدى.

أراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمد قد زينته شمائل محمودة فغدا على كل العوالم سيداً.

ملأت الكون يا طه سروراً وفاحت ذاتك المثلى حبوراً لقد زينت الدنيا عطراً ونوراً وقد أسقيتها ماء طهوراً.

فهو الشمس إذا ما أشرقت وهو ضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاها متباركين.

رشة عطر محمديه، وسلة حلوى فاطمية، وعقد لؤلؤ هدية، بمناسبة ذكرى مولد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

نسيم المولد تجدد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرد كلنا نهوى محمد وآل محمد.

رسول الله يا نوراً تجلى بك الخلق على الله استدل لقد أحرزت في الجوزاء ظلاً ونوراً منك في العرش استقلَ.

بكل نسمات العبير نرسلها في طبق حرير تهنئة بمولد سيد البشر وكل عام وأنتم بخير.

رحمة الله تجلت للأنام برسول الله والآل الكرام ولد المرسل هادينا الهمام هنئوا بعضكم يا مؤمنيين.

هو بالرسالة والهداية قد أتى شرفت به الدنيا من بعد شق الصدر وجه قلبه للغـار معتكفاً غـدا متأملاً حتى بدا جبريـل قال اقرأ وقل فكأنّه في العلم كان الأولَ.

شعر في ولادة الرسول

وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّـمٌ وَثَناءُ الـروحُ وَالـمَـلَأُ الـمَلائِكُ حَولَهُ لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ وَالـعَـرشُ يَزهو وَالحَظيرَةُ تَزدَهي وَالـمُـنـتَـهى وَالسِدرَةُ العَصماءُ وَحَـديـقَـةُ الفُرقانِ ضاحِكَةُ الرُبا بِـالـتُـرجُـمـانِ شَـذِيَّةٌ غَنّاءُ وَالـوَحيُ يَقطُرُ سَلسَلاً مِن سَلسَلٍ وَالـلَـوحُ وَالـقَـلَـمُ البَديعُ رُواءُ نُـظِمَت أَسامي الرُسلِ فَهيَ صَحيفَةٌ فـي الـلَـوحِ وَاِسمُ مُحَمَّدٍ طُغَراءُ اِسـمُ الـجَـلالَةِ في بَديعِ حُروفِهِ أَلِـفٌ هُـنـالِـكَ وَاِسمُ طَهَ الباءُ يـا خَـيـرَ مَن جاءَ الوُجودَ تَحِيَّةً مِـن مُرسَلينَ إِلى الهُدى بِكَ جاؤوا بَـيـتُ الـنَـبِـيّينَ الَّذي لا يَلتَقي إِلّا الـحَـنـائِـفُ فـيهِ وَالحُنَفاءُ خَـيـرُ الأُبُـوَّةِ حـازَهُـم لَكَ آدَمٌ دونَ الأَنــامِ وَأَحــرَزَت حَـوّاءُ هُـم أَدرَكـوا عِـزَّ النُبُوَّةِ وَاِنتَهَت فـيـهـا إِلَـيـكَ الـعِزَّةُ القَعساءُ خُـلِـقَـت لِبَيتِكَ وَهوَ مَخلوقٌ لَها إِنَّ الـعَـظـائِـمَ كُفؤُها العُظَماءُ بِـكَ بَـشَّـرَ الـلَهُ السَماءَ فَزُيِّنَت وَتَـضَـوَّعَـت مِـسكاً بِكَ الغَبراءُ وَبَـدا مُـحَـيّـاكَ الَّـذي قَسَماتُهُ حَـقٌّ وَغُـرَّتُـهُ هُـدىً وَحَـيـاءُ وَعَـلَـيـهِ مِـن نورِ النُبُوَّةِ رَونَقٌ وَمِـنَ الـخَـلـيلِ وَهَديِهِ سيماءُ أَثـنـى المَسيحُ عَلَيهِ خَلفَ سَمائِهِ وَتَـهَـلَّـلَـ ت وَاِهـتَـزَّتِ العَذراءُ يَـومٌ يَـتـيهُ عَلى الزَمانِ صَباحُهُ وَمَـسـاؤُهُ بِـمُـحَـمَّـدٍ وَضّاءُ الـحَـقُّ عـالي الرُكنِ فيهِ مُظَفَّرٌ فـي الـمُـلـكِ لا يَعلو عَلَيهِ لِواءُ ذُعِـرَت عُروشُ الظالِمينَ فَزُلزِلَت وَعَـلَـت عَـلـى تيجانِهِم أَصداءُ وَالـنـارُ خـاوِيَةُ الجَوانِبِ حَولَهُم خَـمَـدَت ذَوائِـبُها وَغاضَ الماءُ وَالآيُ تَـتـرى وَالـخَـوارِقُ جَمَّةٌ جِــبـريـلُ رَوّاحٌ بِـهـا غَـدّاءُ نِـعـمَ الـيَـتيمُ بَدَت مَخايِلُ فَضلِهِ وَالـيُـتـمُ رِزقٌ بَـعـضُهُ وَذَكاءُ فـي الـمَهدِ يُستَسقى الحَيا بِرَجائِهِ وَبِـقَـصـدِهِ تُـسـتَـدفَعُ البَأساءُ بِسِوى الأَمانَةِ في الصِبا وَالصِدقِ لَم يَـعـرِفـهُ أَهـلُ الصِدقِ وَالأُمَناءُ يـا مَن لَهُ الأَخلاقُ ما تَهوى العُلا مِـنـهـا وَمـا يَـتَعَشَّقُ الكُبَراءُ لَـو لَـم تُـقِـم ديناً لَقامَت وَحدَها ديـنـاً تُـضـيءُ بِـنـورِهِ الآناءُ زانَـتـكَ في الخُلُقِ العَظيمِ شَمائِلٌ يُـغـرى بِـهِـنَّ وَيـولَعُ الكُرَماءُ أَمّـا الـجَمالُ فَأَنتَ شَمسُ سَمائِهِ وَمَـلاحَـةُ الـصِـدّيـقِ مِنكَ أَياءُ وَالـحُـسنُ مِن كَرَمِ الوُجوهِ وَخَيرُهُ مـا أوتِـيَ الـقُـوّادُ وَالـزُعَماءُ فَـإِذا سَـخَوتَ بَلَغتَ بِالجودِ المَدى وَفَـعَـلـتَ مـا لا تَـفعَلُ الأَنواءُ وَإِذا عَـفَـوتَ فَـقـادِراً وَمُـقَدَّراً لا يَـسـتَـهـيـنُ بِعَفوِكَ الجُهَلاءُ وَإِذا رَحِــمـتَ فَـأَنـتَ أُمٌّ أَو أَبٌ هَـذانِ فـي الـدُنيا هُما الرُحَماءُ وَإِذا غَـضِـبـتَ فَإِنَّما هِيَ غَضبَةٌ فـي الـحَـقِّ لا ضِغنٌ وَلا بَغضاءُ وَإِذا رَضـيـتَ فَـذاكَ في مَرضاتِهِ وَرِضـى الـكَـثـيـرِ تَحَلُّمٌ وَرِياءُ وَإِذا خَـطَـبـتَ فَـلِـلمَنابِرِ هِزَّةٌ تَـعـرو الـنَـدِيَّ وَلِـلقُلوبِ بُكاءُ وَإِذا قَـضَـيـتَ فَـلا اِرتِيابَ كَأَنَّما جـاءَ الـخُصومَ مِنَ السَماءِ قَضاءُ وَإِذا حَـمَـيـتَ الماءَ لَم يورَد وَلَو أَنَّ الـقَـيـاصِـرَ وَالمُلوكَ ظِماءُ وَإِذا أَجَـرتَ فَـأَنـتَ بَـيتُ اللَهِ لَم يَـدخُـل عَـلَـيهِ المُستَجيرَ عَداءُ وَإِذا مَـلَـكـتَ النَفسَ قُمتَ بِبِرِّها وَلَـوَ اَنَّ مـا مَـلَكَت يَداكَ الشاءُ وَإِذا بَـنَـيـتَ فَـخَيرُ زَوجٍ عِشرَةً وَإِذا اِبـتَـنَـيـتَ فَـدونَـكَ الآباءُ وَإِذا صَـحِـبتَ رَأى الوَفاءَ مُجَسَّماً فـي بُـردِكَ الأَصـحابُ وَالخُلَطاءُ وَإِذا أَخَـذتَ الـعَـهـدَ أَو أَعطَيتَهُ فَـجَـمـيـعُ عَـهدِكَ ذِمَّةٌ وَوَفاءُ وَإِذا مَـشَـيـتَ إِلى العِدا فَغَضَنفَرٌ وَإِذا جَـرَيـتَ فَـإِنَّـكَ الـنَـكباءُ وَتَـمُـدُّ حِـلـمَـكَ لِلسَفيهِ مُدارِياً حَـتّـى يَـضيقَ بِعَرضِكَ السُفَهاءُ فـي كُـلِّ نَـفسٍ مِن سُطاكَ مَهابَةٌ وَلِـكُـلِّ نَـفـسٍ فـي نَداكَ رَجاءُ

قصائد المولد النبوي الشريف 2021

دموع الشوق فاضت في عيوني .. ونبض القلب رفرف بالشجـونِ.

وروحـي يـاحـبيب إلـيـك طـارت .. وفكري فيك لم يعرف سكون.

فسبحانَ الذي سـوَّاك نـوراً .. وأنـت لآدمٍ مـن أصـلِ طِـيـنِ.

تـخـيَّـركَ الإلـهُ لـهُ حـبـيـبـاً .. أعطـاك الـشـفـاعـةَ بالـيـمـيـنِ.

وأشهـدَ خـلـقَـهُ : هـذا إمــامٌ .. وسَـيـد ولـْدِ ءادم يـومَ دِيـنِ.

وهـذا سيد الـدنيـا جمـيعـاً .. وهذا صاحبُ الفتحِ المُبينِ.

محمدٌ اسمه في الغيبِ يلفى .. جوار العرشِ في عزٍّ مكينِ.

فيا قلم اغترف يا لـوح سطر .. ويا دهر استمع يا أرض صوني.

سيأتي أحمدٌ منّي رسولاً .. ليكملَ نعمتي ويتمَّ ديني.

رسول محبَّةٍ وهو اصطفائي .. وإنَّك يا محمد في عيوني.

وقـد أيَّـدتْـهُ بالوحي نــوراً .. مـع التَّأيـيـدِ بالـروحِ الأمينِ.

ليهديَكم صراطاً مستقيماً .. وينذرَكم أسى يوم الغبون.

لقد بُعثَ الرسولُ لكم ضيـاءً .. وقرن محمـد خيـر القـرونِ.

قصيدة المولد النبوي الشريف

رسول الله إني مِت شوقاً .. إليكَ وهزَّني جذع الحنينِ.

ولي نفسٌ تهيم بكم ولكن .. يمزقها العذاب مع الأنينِ.

حبيبي يا رسول الله إنا .. خدِعنا اليسـار وبالـيمـينِ.

وشعبي غارقٌ في الحرب دوماً .. كأنَّ بقومنا داءُ الجنونِ.

يحاصرنا البُغاة .. نموت جرحى .. وقد منعوا هواءَ الأُكسجينِ.

وحولي عالَمٌ كالذّئبِ يرعى .. ويزعم أنَّـه راعي الفُنونِ.

يحيلُ القتلَ والإفسادَ فنّاً .. وتعبث بالعقولِ يـد المجونِ.

يساس النَّاس بالكذب المدمَّى .. ويضطهدون بالحقدِ الدَّفينِ.

وجل الناس في الظلماتِ غرقى .. وخير الناسِ باتوا في السجونِ.

وأعظم فتنةٍ في الدّينِ حلَّت .. ويندى من تواجدها جبيني.

تولى أمرنا الجهلاء منَّا .. وكل مبدلٍ فظٍّ خؤونِ .. تمزقَ شملنا بهم وهـانت.

قصائد في حب الرسول

قال أحمد شوقي في قصيدته "نهج البردة":

لزمت باب أمير الأنبياء ومن... يمسك بمفتاح باب الله يغتنم

علقت من مدحه حبلا أعزّ به... في يوم لا عزّ بالأنساب واللحم

يزري قريضي زهيرا حين أمدحه... ولا يقاس إلى جودي لدى هرم

محمد صفوة الباري ورحمته... وبغية الله من خلق ومن نسم

وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة... متى الورود وجبريل الأمين ظمي

يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة... حديثك الشهد عند الذائق الفهم

حليت من عطل جيد البيان به... في كل منتثر في حسن منتظم

وقال في قصيدته "ولد الهدى":

وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ...وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّـمٌ وَثَناءُ

الـروحُ وَالـمَـلَأُ الـمَلائِكُ حَولَهُ...لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ

يـا خَـيـرَ مَن جاءَ الوُجودَ تَحِيَّةً...مِـن مُرسَلينَ إِلى الهُدى بِكَ جاؤوا

خُـلِـقَـت لِبَيتِكَ وَهوَ مَخلوقٌ لَها...إِنَّ الـعَـظـائِـمَ كُفؤُها العُظَماءُ

بِـكَ بَـشَّـرَ الـلَهُ السَماءَ فَزُيِّنَت...وَتَـضَـوَّعَـت مِـسكاً بِكَ الغَبراءُ

وَبَـدا مُـحَـيّـاكَ الَّـذي قَسَماتُهُ حَـقٌّ ...وَغُـرَّتُـهُ هُـدىً وَحَـيـاءُ

زانَـتـكَ في الخُلُقِ العَظيمِ شَمائِلٌ...يُـغـرى بِـهِـنَّ وَيـولَعُ الكُرَماءُ

أَمّـا الـجَمالُ فَأَنتَ شَمسُ سَمائِهِ...وَمَـلاحَـةُ الـصِـدّيـقِ مِنكَ أَياءُ

وَالـحُـسنُ مِن كَرَمِ الوُجوهِ وَخَيرُهُ ...مـا أوتِـيَ الـقُـوّادُ وَالـزُعَماءُ

فَـإِذا سَـخَوتَ بَلَغتَ بِالجودِ المَدى...وَفَـعَـلـتَ مـا لا تَـفعَلُ الأَنواءُ

وَإِذا عَـفَـوتَ فَـقـادِرا وَمُـقَدَّرا ...لا يَـسـتَـهـيـنُ بِعَفوِكَ الجُهَلاءُ

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