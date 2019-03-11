القفز على الحبل يعمل على تعزيز الوصلات العصبية فى الجسم

رياضة قفز الحبل للأسف أصبحت من الرياضات التي لا يهتم بها البعض برغم أن فوائدها كثيرة لا تحصي، فهي بالإضافة إلى أنها تساعد على إنقاص الوزن، لها فوائد أخرى لأجسامنها منها:

تعزيز صحة القلب

تقول الدراسات إن قفز الحبل يزيد من معدلات ضربات القلب بشكل يجعل الجسم يستخدم الأكسجين بشكل أكثر كفاءة الأمر الذى يعزز صحة القلب والرئتين والدورة الدموية.

تعزيز صحة الرئتين

عند قفز الحبل تحصل الرئتين على المزيد من الهواء الأمر الذى يساعد على حل كثير من مشاكل الجهاز التنفسى.

حرق السعرات الحرارية

تؤكد الدراسات أن القفز على الحبل لمدة 30 دقيقة يحرق نحو 400 سعر حرارى، وهذا يشمل الدهون المخزنة فى جميع أنحاء الجسم، لذلك ينصح الأطباء الاشخاص الذين يرغبون فى فقدان وزنهم بإتباع هذا التمرين يومياً.

التخلص من السموم

يقول الأطباء إن القفز على الحبل من أكثر التمرينات التى تتسبب فى إفراز كم كبير من العرق الأمر الذى يساعد على التخلص من السموم المخزنة فى الجسم وبالتالى تساعد على تجديد خلايا الجسم لتعمل بكامل طاقتها.

تقليل الشعور بالتوتر وتعزيز النشاط العقلى

تؤكد الدراسات أن القفز على الحبل يعمل على تعزيز الوصلات العصبية فى الجسم، كما أن هذا التمرين يشجع الجسم على إنتاج هرمون الاندورفين وهذه الهرمونات تساعد بشكل كبير على الاسترخاء وخفض التوتر والقلق.

تعزيز الدورة الدموية

تساعد هذه الرياضة على تعزيز ضخ الدم بشكل صحيح وأكثر كفاءة إلى جميع أجزاء الجسم خاصة الشرايين، الأمر الذى يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

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