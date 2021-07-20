عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين (والعيد الآخر هو عيد الفطر)، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة.

ويعدّ هذا العيد أيضاً ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

مدته شرعاً أربعة أيام على عكس عيد الفطر الذي مدته يوم واحد ؛ فقد روى أبو داود والترمذي في سننه أن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ ولَهُمْ يومَانِ يلعبُونَ فيهِمَا «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قدْ أبدلَكم اللهُ تعالَى بِهِمَا خيرًا مِنْهُمَا يومَ الفطرِ ويومَ الأَضْحَى"»، وروى الترمذي في سننه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ عيدنا أهلَ الإسلامِ، وهيّ أيامُ أكلٍ وشربٍ"»، فمن هذا الحديث نستنتج أن العيد يومان يوم للفطر ويوم للأضحى، لكن يلحق بالأضحى أيام التشريق الثلاثة، فيصبح مدته أربعة أيام، ولهذا فإن جمهور العلماء يمنعون صيام هذه الأيام تطوعا أو قضاء أو نذرا، ويرون بطلان الصوم لو وقع في هذه الأيام.

قواعد التهادي في عيد الأضحى 2021

بالنسبة لمقدّم الهدية:

يحبّذ أن ترفق الهدية بكلمات رقيقة، وباسم مرسلها.

قواعد "الاتيكيت في الجلوس"

لا يجوز أن تقدّم الهدية بنوع من التعالي أو الخفة، أو بيد واحدة أو بأطراف الأصابع.

يجب ألا تقدم مبالغ نقدية بمثابة هدايا في العيد، إلا لأفراد العائلة أو لشخص تربطنا به علاقة حميمة، على أن يوضع المبلغ في مغلف مرفق بكلمة رقيقة تعبر عن مشاعر الود.

لا يفترض إحضار الكثير من الهدايا للمناسبة، ويفضّل الاكتفاء بهدية قيّمة فقط. في حال تقديم هدية إلى عدد من الأشخاص من أسرة واحدة، يمكن تقديمها لأول فرد من العائلة يقابلنا، على أن تكون من النوع الذي يهمّ جميع الأفراد، كالحلويات أو الشوكولاتة.

بالنسبة لمتلقي الهدية:

يترتب على متلقّي الهدية أن يشكر مقدّمها، وأن يعرب له عن امتنانه حتى إن لم تعجبه الهدية.

يستحسن أن يفتح الهدية أمام مقدّمها، على أن يحمل الأخيرة باليدين إذا كانت ثقيلة، وليس من جانبها أو من أسفلها.

لعيد الأضحى أسماء مختلفة منها: يوم النحر، والعيد الكبير، وعيد الحجاج، وغيرها. وتتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله، والفرح والعطاء، والعطف على الفقراء.

وتزدان المدن والقرى الإسلامية بثوب جديد، كما أن الأطفال يلبسون أثوابا جديدة، وتكثر الحلوى والفواكه في بيوت المسلمين.

يسمى العيد الكبير في كل من فلسطين والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والعراق وليبيا والجزائر والسودان وسوريا. ويسمى عيد الحجاج في البحرين، وعيد القربان في إيران. وفي تركيا يسمى قربان بيرمو.

حيث يذهب المسلمون في تركيا إلى سوق قربان بإزاري لشراء أضحية عيد الأضحى حسب الحالة المادية والاجتماعية لكل شخص، فمنهم من يشتري خروفا ومنهم من يشتري بقرة ومنهم من يشتري جملا.

بطاقات تهنئة عيد الاضحى المبارك

مسجات عيد الاضحى 2021