كرات السميد بالقهوة والشوكولاتة على طريقة ديما حجاوي

السميد يدخل في الكثير من أكلات الحلويات، وقد تكون هي المكون الأساسي في بعض الأكلات ومكونًا مكملًا في أكلات أخرى من الحلويات، وأحد أطباق الحلويات الشهية التي يعد السميد فيها هو المكون الأساسي هو حلى كرات السميد، وهو من الأطباق اللذيذة والشهية، إضافة إلى سهولة تحضيره وإعداده، ودائمًا ما تتميز الحلويات بطريقة تقديمها وتزيينها بما يناسبها سواء بالشوكولاتة أو الكريمة أو غيرها من الإضافات التي تستخدم للزينة.

وفي هذا المقال نقدم لكم حلو سريع وطعمه خرافي كرات السميد بالقهوة والشوكلاتة على طريقة ديما حجاوي:

مقادير كرات السميد بالقهوة والشوكولاتة:

٥٠ غم زبدة المراعي

١ كوب سميد خشن

١ كوب حليب بودرة من المراعي

١ كوب بسكوت مطحون

١ معلب قشطة

٣ ملعقة كبيرة شوكلاتة الدهن

١ ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

١ ملعقة كبيرة ماء ساخن لإذابة القهوة

طريقة تحضير كرات السميد بالقهوة والشوكولاتة:

- أولاً ضعي الزبدة على النار

- ثم حمصي السميد وحليب البودرة قليلا

- ثم ضعيهم في طبق واضيفي القشطة والشكولاتة والبسكوت والقهوة المذابة في الماء الساخن( ملعقة قهوة في ملعقة ماء ساخن)

- كوري الخليط وغلفيه بجوز الهند وقدميه.

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