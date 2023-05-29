يبدو أن نشاط دار كريستيان لوبوتان في مجال الجمال يتوسع ويصبح أقوى يوما بعد يوم فبعد العمل مع مختبرات شركة شيسيدو في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان.

أخذت الشركة بالتوسع يوما بعد يوم بابتكارات رائعة من منتجات المكياج والجمال التي تتخذ من الأحمر سمة خاصة بها كما تميزت الشركة المتخصصة بتصماميم الأحذية ذات النعال الحمراء الأشهر في التاريخ.

منذ إطلاق خط الجمال الخاص بالدار عام 2016 بمجموعة من العطور النسائية وأحمر شفاه بعدة درجات، أخذت الشركة بابتكار خطوط ومنتجات ماكياج رائعة وفاخرة تمام كتصاميم الدار العريقة.

كريستيان لوبوتان تطلق ظلال عيون "أبراكادابرا لو دو" الجديد

ظلال صيفية مثالية

تقدم الدار في هذه النسخة ظلال عيون بدرجات تتميز بالتوازن بين الألوان الفاتحة والداكنة بتدرجات جميلة وتضم كل مجموعة لونين مميزين يتألقان ضمن علبة بتصميم مدبّب يتميز بتدرجات الأحمر التي تعكس بصمة مصمم الدار.

وتميزت مجموعة "أبراكادابرا لو دو" التي أطلقت بداية في عام 2021 باحتوائها على الظلال الحيادية والألوان الداكنة التي عكست توجهات الدار نحو الإطلالات الشتوية عكس هذا العام حيث ركزت على إطلالات صيفية ناعمة وجريئة في حين تتميز التشكيلة الجديدة بعبوات ذات تصميم أنيق وفاخر متألق بلون أحمر موحّد مع مسامير مدبّبة متعاكسة بحجم صغير.

قوام ناعم وفاخر وتدرجات لونية راقية

تبرز التشكيلة بثماني مجموعات لونية مختلفة بتدرجات متعددة تجمع بين الألوان الترابية العملية والحيوية والأحمر الجريء وتدرّجات الفضي، بالإضافة إلى الألوان الدافئة والمشرقة من الأحمر الأرجواني والماروني الفاتح، التي تتناغم بمزيج من التدرجات المطفأة واللامعة لتمنح قواماً مثالياً بجودة عالية لتحديد شكل العيون وإضفاء لمسات من الإشراق والجاذبية عليها.

وتتميز الظلال بقوام كريمي، سلس وفاخر يمكن تطبيقه بسهولة ومزجه بالتساوي على العيون، حيث يدوم لفترة تصل إلى 10 ساعات من دون أن يزول أثره أو يترك بقايا على ثنايا الجفون.

تصميم العلبة الأنيق

تتميز علبة الظلال بتصميم أنيق وفاخر بحجم صغير يتألق باللون الأحمر الذي تشتهر به الدار، وتغطيه طبقة من الحواف المدبّبة التي يشتهر بها المصمّم مع توقيعه الخاص على قاعدة العلبة.

ويمكن الضغط على المسمار المدبّب لفتح العلبة، حيث تبرز مرآة كبيرة وفرشاة برأس مزدوج في الداخل، مما يتيح تطبيق الظلال بأسلوب مميز وأنيق. تتوفر مجموعة الظلال بأسعار تبدأ من 50 دولار في متاجر العلامة.