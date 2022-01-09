كعكة الريكوتا باللوز الشهية

تُمزج الزبدة مع 3/4 كوب من السكر في وعاء كبير ؛ اخفقي بالخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج كريمي ، حوالي 3 دقائق. يُضاف سكر الفانيليا وقشر الليمون وعصير الليمون ؛ تخلط حتى تمتزج جيدا. يضاف صفار البيض ، 1 في كل مرة ، ويخفق جيدا بعد كل إضافة .