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كعكة الريكوتا باللوز الشهية

منشور 09 كانون الثّاني / يناير 2022 - 03:00
كعكة الريكوتا باللوز الشهية
كعكة الريكوتا باللوز الشهية

كعكة الريكوتا باللوز الشهية كعكة اللوز الإيطالية هذه مصنوعة من دقيق اللوز وجبنة الريكوتا وهي خالية من الغلوتين بشكل طبيعي.

كعكة الريكوتا باللوز الشهية

المكونات:

كعكة الريكوتا باللوز الشهية

كوب زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة

نصف كوب سكر أبيض

2 ملاعق صغيرة من سكر الفانيليا

1 ليمون كبير مبشور ومعصور

4 بيضات كبيرة مفصولة

2 كوب دقيق لوز مقشر

9 أونصات من جبنة الريكوتا

نصف كوب سكر أبيض

نصف كوب لوز مقطع أو حسب الرغبة

1ملعقة كبيرة سكر حلواني للغبار

الطريقة:

  • سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت (165 درجة مئوية). ادهني قالب زنبركي مقاس 8 بوصات ولفيه بورق الزبدة.
  • تُمزج الزبدة مع 3/4 كوب من السكر في وعاء كبير ؛ اخفقي بالخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج كريمي ، حوالي 3 دقائق. يُضاف سكر الفانيليا وقشر الليمون وعصير الليمون ؛ تخلط حتى تمتزج جيدا. يضاف صفار البيض ، 1 في كل مرة ، ويخفق جيدا بعد كل إضافة.
  • أضيفي طحين اللوز وجبنة الريكوتا بملعقة سيليكون.
  • اغسلي وجففي المضارب واخفقي بياض البيض في وعاء زجاجي أو معدني أو خزفي حتى يصبح رغويًا. أضيفي 1/3 كوب سكر تدريجيًا ، واستمري في الخفق حتى تتشكل قمم صلبة. ضعي بياض البيض الصلب في الخليط. صبي الخليط في الصينية. رشي شرائح اللوز.
  • اخبزيها في وسط الفرن المسخن مسبقًا حتى تتحول حواف الكعكة إلى اللون البني الفاتح ، حوالي 50 دقيقة. ستظل الكعكة طرية قليلاً في المنتصف.
  • أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قبل نقله إلى طبق الكيك ، لمدة ساعة تقريبًا. رشي عليها سكر بودرة قبل التقديم.

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