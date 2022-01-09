كعكة الريكوتا باللوز الشهية كعكة اللوز الإيطالية هذه مصنوعة من دقيق اللوز وجبنة الريكوتا وهي خالية من الغلوتين بشكل طبيعي.
كعكة الريكوتا باللوز الشهية
المكونات:
كوب زبدة غير مملحة في درجة حرارة الغرفة
نصف كوب سكر أبيض
2 ملاعق صغيرة من سكر الفانيليا
1 ليمون كبير مبشور ومعصور
4 بيضات كبيرة مفصولة
2 كوب دقيق لوز مقشر
9 أونصات من جبنة الريكوتا
نصف كوب سكر أبيض
نصف كوب لوز مقطع أو حسب الرغبة
1ملعقة كبيرة سكر حلواني للغبار
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 325 درجة فهرنهايت (165 درجة مئوية). ادهني قالب زنبركي مقاس 8 بوصات ولفيه بورق الزبدة.
- تُمزج الزبدة مع 3/4 كوب من السكر في وعاء كبير ؛ اخفقي بالخلاط الكهربائي حتى يصبح المزيج كريمي ، حوالي 3 دقائق. يُضاف سكر الفانيليا وقشر الليمون وعصير الليمون ؛ تخلط حتى تمتزج جيدا. يضاف صفار البيض ، 1 في كل مرة ، ويخفق جيدا بعد كل إضافة.
- أضيفي طحين اللوز وجبنة الريكوتا بملعقة سيليكون.
- اغسلي وجففي المضارب واخفقي بياض البيض في وعاء زجاجي أو معدني أو خزفي حتى يصبح رغويًا. أضيفي 1/3 كوب سكر تدريجيًا ، واستمري في الخفق حتى تتشكل قمم صلبة. ضعي بياض البيض الصلب في الخليط. صبي الخليط في الصينية. رشي شرائح اللوز.
- اخبزيها في وسط الفرن المسخن مسبقًا حتى تتحول حواف الكعكة إلى اللون البني الفاتح ، حوالي 50 دقيقة. ستظل الكعكة طرية قليلاً في المنتصف.
- أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قبل نقله إلى طبق الكيك ، لمدة ساعة تقريبًا. رشي عليها سكر بودرة قبل التقديم.
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