كلام جميل عن بداية شهر جديد ، يارب اكتب لنا الخير في بداية كل شهر جديد من السنة، حيث يسأل الناس رب العالمين أن يكون الشهر الجديد خيرًا من الشهر السابق في كل ما فيهيا رب، وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على كلام جميل عن بداية شهر جديد، بالإضافة إلى دعاء بداية شهر جديد، وأقوال في البدايات الجديدة.

كلام جميل عن بداية شهر جديد

اليوم هو بداية شهر جديد لا نعلم ما يضمه من أحداث، يارب اكتب لنا السعادة به.

اللهم نبدأ الشهر بلطفك، يارب اجعله شهر خيرا وبركة.

كلام جميل عن بداية شهر جديد، انها بداية شهر جديد ربنا اجعله شهر لا يضيق صدرنا به.

صباح الخير، صباح شهر جديد، عسى يكون شهر حلو على الجميل.

بداية شهر جديد، اللهم اكفنا شره، واحفظنا من المنافين.

اللهم اكتب لنا الخير والتوفيق في هذا الشهر الجديد.

كلمات جميلة عن بداية شهر جديد

صباح جميل لإنسان أصيل، ألقى مثل طيبته مستحيل، يا رب عسى عمره طويل.

صباح الورد والتفاح والجاي بماي اللقاح للي سكن روحي خذا قلبي وراح

صباح الخير يا مصحصح يا عسل يا ورد متفتح انا أبى نهاري خير قلت برقمك اتصبح

أحلى صباح لساكن القلب والروح شوفتك تكحل العين وتداوي الجروح

دعاء بداية شهر جديد

اللهم اغفر لنا في الشهر الجديد جميع الخطايا، اللهم يسر أمرنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم المشركين يا رب العالمين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا مجيب الدعوات.

اللهم إنا نسألك الرحمة والمغفرة والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم ارزق الخير والرحمة من عندك يا رزاق يا كريم.

اللهم انا نسألك خير هذا الشهر وخير ما بعده، اللهم احفظنا في عينيك التي لا تنام.

اللهم انا نسألك الفرحة والتوفيق والرضا للجميع، مع بداية هذا الشهر.

اللهم البهجة والأمان والراحة، اللهم اجعله بداية شهر لطيف علينا.

اللهم أبعد عنا كل شيء يؤذينا، اللهم اعطنا ما نتمنى ونحبه.

اللهم هون علينا صعاب هذا الشهر، اللهم اجعل أيامه اللطيفة كثيرة.

ربنا لا تضيع لنا تعب ولا حلم، اللهم حقق لنا أحلامنا وأهدافنا.

أقوال في البدايات الجديدة

سأستأنف الكفاح، وسيسعدني أن أكافح، وسأبعث بالكفاح بعثاً آخر، فأزخر ببداية جديدة.

حينما تدرك كيف تفكر، عندها سترزق بداية جديدة.

أفضل ما تهبه لنفسك في البدايات: العفو عن عدوك، والصبر على خصمك، والإخلاص لصديقك، والقدوة الحسنة لطفلك، والإحسان لوالديك، والاحترام لنفسك والمحبة لجميع الناس.

بالرغم من أنّه لا يمكن أن نعود إلى الوراء لنصنع بداية جديدة إلّا أنّه يمكن أن نبدأ من الآن في صناعة نهاية جديدة.

تنبع كل بداية جديدة من نهاية بداية أخرى. عندما يرزقك الله بداية جديدة، لا تكرر الأخطاء القديمة.

لا تقف في بداية الطريق إن وجدت صخرة، فهذه جزء من جسر ستبنيه يوماً لمستقبلك .

وجهتُكَ ليست مكاناً تصلُ إليه إنّما هي طريقة جديدة ترى بها الأشياء. قد تكون نهاية أشياء، بداية لأشياء أجمل .

رحلة النجاح، لا تتطلب البحث عن أرض جديدة، ولكنّها تتطلب الاهتمام بالنجاح، والرغبة في تحقيقه والنظر إلى الأشياء بعيون جديدة.

أرمِ أحلامك في الفضاء كما ترمي طائرة ورقية، فأنت لا تعرف ما الذي ستعود به، حياة جديدة، أم صديق جديد، أم حب جديد، أم بلد جديد.

أن تدرك كيف تفكر، هذا بداية التغيير.

الحياة في نهاية المطاف تغلب، وإن بدا غير ذلك والبشر راشدون مهما ارتبكوا أو اضطربوا أو تعثرت خطواتهم، والنهايات ليست نهايات، لأنّها تتشابك ببدايات جديدة.

دعاء بداية شهر جديد

مسجات بداية شهر جديد