البوابة - أيام قليلة وتنتهي أجمل وأعظم شهور السنة عند المسلمين، شهر التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، شهر قراءة القرآن، شهر الرحمة والغفران، شهر العتق من النار، وفيما يلي نقدم لكم كلام جميل عن وداع يوم في رمضان:

كلام جميل عن وداع يوم في رمضان

دقائق قليلة وتنتهي أجمل ثلاثين يوماً في السنة، وداعاً يا رمضان.

من أجمل كلام جميل عن وداع يوم في رمضان، لا تكن ممّن تتوقف عبادته عند انتهاء شهر رمضان، وتنقطع علاقته بربه بعد رحيل هذا الشهر المبارك، بل ليكن رمضان بداية الانطلاق إلى محطات الطاعات وجني الحسنات، فإن كنت ممّن ختم القرآن عدة مرات في رمضان فما المانع أن تختمه ولو مرة واحدة كل شهر بعد رحيل رمضان؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعاً وشهور باقي العام كم تتمهل، عشنا انتظارك في الشهور بلوعة فنزلت فينا زائراً يتعجل، ها قد رحلت أيا حبيب.

لحظات ذهبية قبل انقضاء آخر أيام شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والغفران، شهر الخيرات والبركات، فلنعمرها بذكر الله والاستغفار، تقبل الله منا ومنكم رمضان.

أسأل الله العلي القدير أن يجعلكم ممن عفى عنهم ورضي عنهم، وغفر لهم، وحرّمهم على النار، وكتب لهم الجنة بإذن الله.

تقبل الله طاعتكم وغفر ذنبكم.

وداعاً يا شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران، اللهم تقبل من الصائمين والقائمين والراكعين في شهرك شهر الرحمة، أعاده على المؤمنين والمؤمنات بالخير والبركة والغفران، ربنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا.

اللهم اجعلنا من المقبولين، واجعلنا ممن قام شهر رمضان إيماناً واحتساباً وفاز بعفوك وغفرانك.

سبحان الله كيف تمضي الأيام مسرعة جداً، بالأمس استقبلنا رمضان واليوم نودّع رمضان.

اللهم اجعل آخر يوم في شهر رمضان هو نهاية أحزاننا وبداية أفراحنا.

ها هو شهر رمضان يلملم حقائبه ويتهيَّأ للرحيل، كان ضيفاً يؤلِّف بين القلوب ويهذِّب النفوس.

أيام قليلة... ساعات قليلة.. دقائق قليلة وتنتهي قصة ثلاثين يوماً، كل عام وأنتم بألف خير.

الحمدلله الذي أعاننا على صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا من المغفورين لهم والمعتوقين من النار.

كلام عن اول يوم رمضان

أرسل لكم أجمل عبارات التبريكات والتهاني بقدوم أول أيام شهر رمضان، وأسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب.

أسأل الله أن يغسل قلوبكم بماء اليقين، ويصفيها من الذنوب، وأن يثلج صدوركم بسكينة المؤمن، وأن يبلغنا وإياكم صوم شهر رمضان المبارك.

كل عام وأنتم بخير.

ما أجمل صيام شهر رمضان حيث ترتاح المعدة من الطعام والعمل المتواصل طوال الشهر الفضيل، ويصبح الشخص أكثر قوة على تحمل الأمراض، فلن يشرع المولى عز وجل أمرا إلا ويكون فيه خير للإنسان.

القلب بدأ يشتاق لرؤية هلال شهر رمضان المبارك واطرق أبواب المودة والرحمة، وازرع من الخير داخلك.

ما أجمل أن يأتي شهر رمضان ونحن نتسارع فيه إلى فعل الخيرات، والابتعاد عن فعل المحرمات، وأن تخفي ما تفعله يمينك عما تفعله يسارك، وأهم شيء هو الامتناع عن النميمة والغيبة التي تأكل الحسنات.

كلمات وداع رمضان

بكت العيون على الفراق، لقد كان ضيفاً كريماً مليئاً بالأخلاق الفضيلة حل بعد اشتياق، صيام وقيام وطيب الإنفاق وخصاله الطاعات، كان ضيفاً عزيزاً طيب الأعراق.

لحظات ذهبية عظيمة قبل انقضاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، شهرالبركات والخيرات، فلنعمرها بذكر الله والاستغفار والصلاة على النبي.

تقبل الله منا ومنكم رمضان.

أسأل الله أن يجعلكم ممن عفى عنهم ورضي عنهم وغفر لهم وحرّمهم على النار وكتب لهم الجنة يا رب.

كلمات عن أواخر رمضان

انتهت ليالي الرحمة بسرعة، وها اتت ليالي المغفرة والرحمة، وأوشكت على الانتهاء، وليالي العتق من النار ها هن آتيات.

احرصوا على الإكثار من الأعمال الصالحة في أواخر رمضان.

أسأل الله العظيم في هذه الأيام الفضيلة أن يجعلنا فيها من الذين رحمهم وغفر لهم، ومن الذين أعتقهم من النار.

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