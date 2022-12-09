تتجه الأنظار يوم السبت الموافق 10 ديسمبر 2022 إلى مباراة منتخب المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، وهي المباراة التي ينتظرها العرب بترقب، وفي حال تمكن المنتخب المغربي من الفوز على البرتغال ينتقل بعدها إلى الدور نصف النهائي ليكون أول بلد عربي يصل إلى هذه المرحلة، وهذا المنتخب يحتاج إلى كلمات دعم من مشجعيه ودعوات للفوز والوصول للنصف نهائية، لذلك نقدم لكم في هذا المقال كلمات تهنئة للمنتخب المغربي للوصول للنصف نهائية:

كلمات تهنئة للمنتخب المغربي للوصول للنصف نهائية

لقد سطرّتم اليوم بفوزكم سعادتنا، وعزفتم مع نغمات أهدافكم فرحة وسعادة لا توصف لقلوبنا، مبارك علينا عربًا جميعًا هذا الفوز العظيم، مبارك.

مبارك الفوز التاريخي.

ألف مبروك هذا الفوز العظيم يا منتخبنا المغربي، شكراً لكم على هذه الهدية قدمتموها لكل عربي شكراً لكم والف شكراً.

سطعت شمس المغرب الساطعة على ثلوج كندا فأذابتها، وفاز صقور المغرب الحبيب العزيز، مبارك الفوز العظيم.

كم يطيبُ لي، مع فوز المنتخب المغربي، أن أنثر سعادتي وفرحتي ومُباركاتي لكافة أبناء الوطن العربي، فما فوز المغرب اليوم، إلّا فخرًا وحباً لنا وللعرب جميعًا.

دامَ مُنتخب المغرب الغالي مصدر الفخر والعز، ودامت أسوده شامخين الرأس، مباركٌ للأسود على هذا النصر الكبير، واللعب المذهل، مبارك.

ألف ألف مبروك لقد سطرتم بفوزكم هذا أسمى معاني العزة والفخر يا نسور المغرب الحبيب فكان فوزكم فوز كل عربي.

نباركَ فوز المنتخبَ المغربيّ الغالي العزيز في مباراةِ كأس العالم 2022، فإنّ هذا فوز عظيم يستحقُ بأن يسجل في خاناتِ التاريخ، فهؤلاء هم الأبطال الذي سيغيرونَ مجرىْ المباراة لهذا العام.

ألف ألف مبارك لمنتخب دولة المغرب الشقيق هذا الفوز الكبير والهائل، فإنه فخر لجميع الدول العربية، ونتمنى لكم التأهل لنهائيات المونديال قطر 2022 بإذن الله.

لقد سطرتم أيها المنتخب المغربي العظيم بفوزكم هذا سعادتنا وفرحتنا، وعزفتم مع أهدافكم فرحة وسعادة لقلوبنا، مبارك عليكم هذا الفوز العظيم في مباريات كأس العالم 2022.

صقورنا الأبطال،منتخبنا الرائع، إننا نقف اليوم عاجزين عن وصف السعادة والفرح الغامرة بفوزكم العظيم والكبير الذي حققتمونه اليوم، ونتمنى لكم الفوز في كلِ المباريات القادمة.

مع هذه اللحظات الجميلة والرائعة التي عشناها معكم، التي انتهت بفوز أسود الأطلس، تتراقص قلوبنا بهجةً وسعادةً وفرح، مُباركٌ على بلاد العرب هذا الفوز العظيم.

إنّ القلب ليبتهج، ويتراقص بأطياف السعادة والفرح مع إعلان فوز منتخبنا العربي المغربي العظيم وتحقيقه الفوز الذي يستحّقه بجهوده.

كلمة تهنئة بالفوز في المباراة

ألف مبروك الفوز.

ألف مبروك لك هذا الفوز العظيم في المباراة، وحاول أن تركز على المستقبل وتضع هدفًا جديد أكبر، لا تجعل أحد يضع حدودًا لحلمك، أنت تستطيع أن تفعل الكثير وما زال أمامك أشياء كثيرة لتحققها.

فرحة فوزك في مباريات كاس العالم أجمل فرحة أعيشها منذ وقتٍ طويل، لقد نجحت في دخول هذا الشعور على قلبي، أنت فخر لي دائمًا، وبك أرفع رأسي وأتباهى بين الناس، بارك الله فيك يا بطلي وحفظك من كل شر.

ألف مبروك عليك الفوز بمباريات كأس العالم 2022.

مبارك الفوز.

ألف مبروك على هذا الفوز التاريخي والانتصار، وفقك الله في القادم إن شاء الله.

اللهم بارك لهم، أنت اليوم رفعت رأس "اسم البلد" وحققت الفوز على كل بلاد العالم وحصلت على كاس العالم، وأنا فخور بك، وجميع أهل بلدك "اسم البلد" فخورين بك.

من أجمل عبارات تهنئة بالفوز في المباراة ألف ألف مبروك عليك هذا الفوز العظيم والتفوق.

لا أسعد مني اليوم لفوزك في هذا الحدث العالمي، لقد حققت الفوز على منافسين من جميع دول العالم، وسبقتهم بنقاطٍ كثيرة، واليوم أنت بطل عالمي في كرة القدم وأنا حقًا فخورة بك.

عبارات تهنئة بمناسبة فوز المنتخب المغربي

عبارات عن المنتخب السعودي للتشجيع في مباريات كأس العالم