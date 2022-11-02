كلمات عن يوم العلم الإماراتي، هذا ما يبحث عنه المواطنون في الإمارات قبيل قدوم ذكرى يوم العلم الإماراتي، وذلك تجسداً للولاء والانتماء وقوة التلاحم، ويأتي الاحتفال بـ يوم العلم الإماراتي في 3 من نوفمبر من كل عام.

وفي يوم العلم الإماراتي يرتفع العلم بشكل موحد على كامل المؤسسات والوزارات والمدارس في فترة الصباح في تمام الساعة الحادية عشرة، وذلك تلبية لدعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

كلمات عن يوم العلم الإماراتي

الكلمات عاجزة جدًا عن وصف ما نشعر به مع تلك النفحات الوطنية العظيمة والمميزة، بلاد النّجاح والفخر والإبداع نحن أبناء الامارات العربيّة المتّحدة، فكلّ عام والإمارات بألف بخير.

من أجمل كلمات عن يوم العلم الإماراتي، كلّ التوفيق والحب نتمناه لكم مع دخول السّاعات الأولى لـ "يوم العلم الاماراتي" والذي تجتمع القلوب في حبّه وتجتمع الفئات تحت لوائه بكلّ تجرّد وكل عام وأنتم بألف خير.

أعاد الله علينا وعليكم بالخير والأمان والوطنية بكل حب وسعادة وسرور، وأطال الله في عمر القادة الأبطال الذين ساروا في البلاد إلى مراسي الأمان والاستقرار والراحة، فكلّ عام وأنتم بخير، فهذه من أجمل كلمات عن يوم العلم الإماراتي.

تهنئة بمناسبة يوم العلم الإماراتي

كلّ عيد وأنتم بألف خير يا شعب الإمارات المميز.

كلّ عام والإمارات وشعبها وقيادتها بألف خير في هذه المناسبة العظيمة التي تعدّ رمز التوّحد والتلاحم.

بارك الله أيامكم جميعها يا أهل الإمارات وأعاد عليكم أيام الحب والعزّة بكل حبّ وعطاء.

أجمل التهاني والتبريكات للإماراتين قيادةً وشعبًا في هذه المناسبة العظيمة، وكل عام والإمارات بخير بمناسبة يوم العلم الإماراتي.

ارسل تهاني الحارة ومباركاتي الحثيثة للإمارات جميعها وللشعب كلّه في يوم العلم الإماراتي، فهو مناسبة لكلّ الوطن، اعاده الله تعالى بالخير.

يا شعب الإمارات العظيم أهنئكم بقدوم يوم العلم الإماراتي، وأسأل الله عزّ وجلّ أن يعيد عليكم هذه الأيام الوطنية وأنتم بأفضل حال.

اهنئ الشعب الإماراتي العزيم والقيادة الإمارتية الحكيمة في يوم العلم الإماراتي هذا اليوم الغالي على قلوب الجميع.

اللهم احفظ وبارك أرض الإمارات، وارفع شأنها وبارك في قيادتها وزدها اللهم بكرمك من نعيمك المقيم، وكل عام وأنتم بخير في هذا اليوم العظيم.

أعاد الله علينا وعليكم وعلى الجميع أيام الخير بكل سرورسعادة.

ألوان العلم الاماراتي

اللون الأبيض يدل على العطاء والسلام والجهود المبذولة من أجل نشر السلام والأمان.

اللون الأسود يدل على الحزم والشدة والقوة التي يتمتع بها أبناء الوطن في الإمارات.

اللون الأخضر يدل على مظاهر النهضة والتطور والتنمية والازدهار في شتى المجالات.

اللون الأحمر يدل على دماء الشهداء البواسل الذين ضحوا بأنفسهم من أجل نهضة الوطن.

قصائد وشعر عن يوم العلم الإماراتي

قصيدة عن يوم العلم الإماراتي