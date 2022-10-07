يصادف يوم السبت المقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، وهو يوم مقدس عند جميع المسلمين، وفي هذا اليوم يعبر فيه جميع المسلمين حول أنحاء العالم عن سعادتهم في ذكرى مولد نبي الأمة وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وفيما يأتي كلمات مدح مولد النبوي الشريف:

كلمات مدح مولد النبوي الشريف

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى بيت جده عبد المطلب، وهذا أجمل كلمات مدح مولد النبوي الشريف.

من أجمل كلمات مدح مولد النبوي الشريف ايضاً، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذي أحد على الإطلاق.

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومن كلمات مدح مولد النبوي الشريف، أضاء الكون بنوره ونشر السلام والتسامح بأخلاقه حيث أنه خاتم الأنبياء والمرسلين.

مع مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت دولة الشرك وظهر الحق والخير والتسامح الذي نزل مع نزول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمه وهو في سن صغير لذلك لم يعش حياته مثل بقية الناس.

ولكنه هو أحن ما خلق الله سبحانه وتعالى حيث أنه الرسول الأمين الذي لم يجرح أحد بكلمة. حتى وإن كان غير مسلم وهذه كانت من أهم كلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ومن أجمل كلمات مدح مولد النبوي الشريف، قامت السيدة حليمة بتربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه وكانت بمثابة الأم الحقيقة.

كلام جميل عن المولد النبوي الشريف

كلام جميل عن المولد النبوي الشريف، النور في الكون انتشر ابتهاجًا بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.

وُلِد نور الإسلام وُلِد خير الناس، وُلِد خاتم الأنبياء والرسل، مبارك عليكم المولد.

كلام جميل عن المولد النبوي الشريف، ونزدادُ شوقًا إذا ما أتى بذكرِك يا ذا الحبيب الكلام.. فصلى عليك إله الورى.. ومنهُ عليك عظيمُ السلام.

وفيك تسيل المحابر شوقًا.. وتهفو النفوسُ حنينًا إليك.. تطيب الحياة بذكرك دومًا.. ويُنشرحُ قلبي بالصلاة عليك.

كتَبَ الإلهُ على المآذنِ ذكرَهُ.. فأثارَ حُبًا في القلوبِ عظيمًا.. أمرَ الإلهُ المؤمنينَ بقولهِ: صلوا عليه وسلموا تسليمًا.

رسول الله يا نورًا تجلّى بك الخلق على الله استدلى.. لقد أحرزت في الجوزاء ظلّاً ونورًا منك في العرش استقلَّ.

الوردة الحمراء عندما تتفتَّح مثل المسلمين.. عندما وُلِد سيد البشر محمد لقد أنار قمر الثاني عشر بزخّات العطر والمسك بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

كلام جميل عن المولد النبوي الشريف، يا من تحب محمدًا وتريده لك شافعًا يوم الخلائق تحشرُ.. صلّ عليه وعلى آله فلربما تحظى بسقيا من يديه وتظفرُ.. اللهم صلّ وسلم على نبينا محمد.

رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف 2022

كلمات عن المولد النبوي الشريف 2022

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة المولد النبوي 1444هـ