كل ما تريد معرفته عن حبة الغلة السامة

حبة الغلة السامة هو مبيد حشري ومعروف بالقاتل السريع، ونوع من أنواع المبيدات التي تنتهي صلاحيته بعد أن يجمع حامل الوثيقة القيمة الاسمية للوثيقة، وتسجل وزارة الزراعة حبة الغلة كمبيد حشري، وتدخل مصر بشكل رسمي، ولا توجد أي محاذير على تداولها، وتدوِّن عليها عبارة "عالية السمية".

وقد انتشرت اسم حبة الغلة السامة على إثر انتحار الشابة بسنت بعدما هددت بصور مفبركة على أنها لها وكانت هذه الصور خليغة وإباحية.

الغرض من حبوب الغلة السامة

الغرض من حبوب الغلة السامة هو منح الانتحار من خلال منح الضحية فرصة لإعادة النظر قبل قتلها، الآثار المميتة للجهاز مزعجة ولكنها ليست فورية، هذا يعطي الوقت للجهات المختصة إذا اكتشفته بشكل مبكر ان تتدخل لإنقاذ الضحية.

مخاطر حبة الغلة السامة

تستخد حبة الغلة السامة في السجون حيث قد يغري النزلاء بقتل أنفسهم إذا أصبحت عقوبتهم قاسية جدًا أو طويلة، حبوب الغلة السامـة هي نوع من المنتجات الزراعية التي ليس لها قيمة للمزارع بعد الحصاد ، ولكنها مصممة لمن يحاول أن يقوم بسرقة المحصود أو من يفكر في إيذاء المزارع ، كما أن هذه حبة الغلة السـامة لها مخاطر أكبر من ذلك وهي يمكن يسهل الحصول عليها فهي رخيصة الثمن ولكن في نفس الوقت هي مميتة ، وهذا ما حدث مؤخراً من بسنت الشابة التي قتلت نفسها على آثر قصة وصفت بالفاضحة ، وقد القت وسائل الإعلام ورواد التوصال الإجتماعي اللوم على أهلها لعدم إحتوائها ، وطالبت السلطات المصرية بمعاقبة الشخص الذي ابتزها بالصور بعقاب شديد يردع من بعده من يفكر بأن يقوم بهكذا فعل.

أين تباع حبة الغلة السامة وكم سعرها؟

تباع حبة الغلة السامة في منافذ بيع المبيدات الحشرية ويبلغ ثمن القرص 1 جنية.

هل ينجو أحد من حبة الغلة السامة؟

لا، لا يمكن النجاة من حبوب الغلة بعد اختلاطها بالماء في الجسم، ولا يوجد علاج أو مصل لحالة التسمم بفوسفايد الألمونيوم، وبمجرد تفاعله مع الماء لا ينجو الشخص الذي تناوله، ويتسبب في انهيار الميتكوندريا، ما يؤثر على الدورة الدموية، ويسبب وتسمم الكلى والكبد وفشل القلب.

أعراض التسمم من حبة الغلة السامة

الدوخة

التعب

ضيق التنفس

الصداع

الغثيان

التقيؤ

الإسهال

الشعور بالمرارة والهزة

ضعف العضلات

اليرقان

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة إذا حدث استنشاق شديد للأبخرة

فشل القلب

عدم انتظام ضربات القلب

التشنج والغيبوبة

معلومات قد لا تعرفها عن حبة الغلة السامة

حبة الغلة السامة تستخدم مثل أقراص كمبيد حشري من أجل حفظ الغلال المختلفة من التسوس.

مبيد حشري يستخدم على نطاق واسع لحفظ معظم أنواع الغلال والحبوب من التسوس وهو يدخل مصر بصورة رسمية كمبيد حشري مصرح به.

ويتم الاعتماد عليه في مصربسبب انخفاض سعرها، في حين أن البديل لها هو حفظ الأقماح بالتبخير مما يتكلف مبالغ كبيرة .

حظرت عشرات الدول العربية من استخدام حبة الغلة السامة بعد تسببها في زيادة نسبة وفيات الأطفال.



حبة الغلة السامة يوجد منها 18 منتجًا بأسماء تجارية مختلفة، إلا أن تركيبها واحد، واستخدامها واحد في حفظ الغلال والحبوب.

حبة الغلة السامة تكمن في إطلاقها غاز الفوسفين شديد السمية؛ وهو غاز لا يوجد علاج أو ترياق مضاد له، و500 مجم من هذا المركب كفيلة بقتل إنسان.

القرص الواحد من حبة الغلة السامة ينتج 1 جم من غاز الفوسفين أو فوسفيد النيتروجين .

حبة الغلة السامة تتفاعل فور دخولها معدة المريض مع المياه وعصارة المعدة وتنتج بالجسم غاز الفوسفين شديد السمية ولا توجد أعراض سريرية واضحة لهذا الغاز.

يتسبب الغاز في توقف أجهزة الجسم تباعاً؛ لذلك يتم التعامل فوراً مع الأعراض الظاهرة مباشرةً، ولذلك يُسمي الأطباء حبوب الغلة وغاز الفوسفين بالقاتل الصامت.

من الأخطاء الشائعة في التعامل مع التسمم بحبة الغلة هو إعطاء المريض المياه؛ لأنه يساعد على سرعة التفاعل وإطلاق الغاز السام .

خلال عام 2020 كانت هناك عدة مطالبات بمجلس النواب بحظر بيعها.

أسباب الانتحار النفسية والاجتماعية

تعاطي المخدرات.

إساءة معاملة الطفولة.

وجود تاريخ العائلة للانتحار.

الاكتئاب.

اضطراب ثنائي القطب.

فصام فى الشخصية.

اضطرابات القلق.

تقلبات الشخصية.

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