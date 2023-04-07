كم تساوي العمرة في رمضان؟

البوابة - يفضل أداء العمرة في شهر رمضان عن غيره من الأشهر، إذ يضاعف الأجر وأجرها يعادل أجر الحج، ولا يعني ذلك أن العمرة في شهر رمضان تجزىء عن الحج، وعن ابن العباس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: "إن عمرة فيه تعدل حجة".

فضل العمرة في رمضان

شهر رمضان المبارك من الأشهر التي يتنزل الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين بالرحمات والنفحات الربانية حيث إنه يعتق رقاب الناس من النار، وتأدية العمرة بشهر رمضان المبارك يكون لها أجر مضاعف وعظيم، كما أنها تعادل تأدية الحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أم سنان الأنصارية: "ما منعك أن تكوني حججت معنا؟» قالت: "ناضحان كانا لأبي فلان"زوجها" حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا"، قال: «فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي»".

شروط العمرة في رمضان

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دعاء العمرة في رمضان

اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد.

اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم أعذني من الشرك والكفر والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد.

اللهم أسقني شربة بكأس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أن هذا البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك والعبد عبدك وأنا عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار وحرم لحومنا وبشرتنا على النار.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.

اللهم قني عذاب النار يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقني الجنة بغير حساب.

دعاء الذهاب للعمرة مكتوب

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم فرِّج هم المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدَّيْن عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين.

اللهم فُكَّ أسر المأسورين في كل مكان.

اللهم من عادانا فعادِه، ومن آذانا فآذِه، اللهم إننا ضعفاء فقوّنا، مظلومون فانصرنا، مبتلون فثبّتنا، اللهم آنس وحشتنا، وأزل كربتنا، وخفّف مصابنا، واشف مرضانا.

اللهم اجعلنا ممن يُحِلُّ حلالَه، ويُحرِّم حرامَه، ويعمل بمُحْكَمِه، ويؤمن بمتشابهة، ويتلوه حق تلاوته

اللهم ذكّرنا منه ما نُسّينا، وعلّمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا.

اللهم ألبسنا به الحُلل، وأسكنا به الظُّلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النِقم.

اللهم قني عذاب النار يوم تبعث عبادك.

اللهم ارزقني الجنة بغير حساب.

اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اجعله حجًا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور.

دعاء الانتهاء من العمرة

اللَّهُمَّ، البَيْتُ بَيْتُك، وَالعَبْدُ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبدِكَ، وابْنُ أمَتِكَ، حَمَلْتَنِي على ما سَخَّرْتَ لي مِنْ خَلْقِكَ، حتَّى سَيَّرْتَني فِي بِلادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حتَّى أعَنْتَنِي على قَضَاءِ مَناسِكِكَ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فازْدَدْ عني رضا، وَإِلاَّ فَمِنَ الآنَ قَبْلَ أنْ يَنأى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، هَذَا أوَانُ انْصِرَافي.

يا رب نسألك الرّضا والعفو والعافية، ونسألك الرّحمة والغفران في حياتنا ومماتنا، واكتبنا يا ربّ مع الصّالحين، وأحسن خواتيمنا واحفظ خواتيم أعمالنا، إنّك أنت خير الحافظين، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اللهمّ يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهمّ إنّي أتممت نسكًا من المناسك الّتي أمرت بها، فارضَ عنّي واجزني به الخير والأجر العظيم، اللهمّ إنّك أنت الغنيّ عنّي فاغفر لي ذنوبي، واستر لي عيوبي.

الحمد لله على ما هَدَانا، والحَمْدُ لِلَّهِ على ما أنْعَمَ بِهِ عَلَيْنا؛ اللَّهُمَّ هَذِهِ نَاصِيَتي فَتَقَبَّلْ مِنِّي وَاغْفِرْ لي ذُنُوبي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وللْمُحَلِّقِينَ والمُقَصِّرِينَ، يا وَاسِعَ المَغْفِرَةِ، الحَمْدُ لِلَّهِ الذي قَضَى عَنَّا نُسُكَنا؛ اللَّهُمَّ زِدْنا إيمَانًا وَيَقِينًا وَتَوْفِيقًا وَعَونًا، وَاغْفِرْ لَنَا ولآبائِنا وأُمَّهاتِنا والمُسْلِمينَ أجْمَعِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه، اللهمّ لك الحمد على ما رزقتنا، ولك الحمد على الفضل الّذي مننت به علينا يا ربّ العالمين، اللهمّ أعذنا من شرور أنفسنا، وشرور أعمالنا، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّا كنّا ظالمين، اللهمّ تقبّل عمرتنا، وتقبّل طاعتنا وعملنا.

اللهمّ يسّر لي أموري، واقضِ لي حاجاتي، واكتبني مع الّذين يشربون من نهر الكوثر فلا يظمئون بعدئذ أبدًا، اللهمّ لك الحمد والشّكر على نعمك العظيم بيدك الخير وإليك المصير، آمين.

اللهمّ ارضَ بها عنّا وآتنا بها من فضلك وكرمك يا ربّ العالمين، اللهمّ نسألك أن تنعم علينا بأداء مناسكها مرّاتٍ أخرى، يا أرحم الرّاحمين، يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ ارزقني دخول الجنّة يوم القيامة ونجّني من العذاب الأليم، برحمتك يا أرحم الرّاحمين، اللهمّ تقبّل دعائي، آمين والحمد لله ربّ العالمين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهمّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّالٌ لما تريد، أسألك بقدرتك وعظمتك ورحمتك أن تتقبّل منّا مناسكنا، وأن تكتب لنا فيها الأجر العظيم، اللهمّ اكتب لي أن أعيدها عدة مرات، اللهمّ أسألك في ختامها أن تغفر لي وترحمني.

دعاء العمرة لشخص آخر

اللهم اجعلني ذكّاراً لك، شاكراً لك، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي، واهدي قلبي وسدد لساني.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم وأنت علام الغيوب.

تقبّل اللهُ طاعاتكم، وغفرَ لكم ذنوبكم، وجعلكم من المقرّبين إليهِ تعالى وإن شاء الله من طاعة إلى طاعة.

اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي.

دعاء قبل اذان المغرب في رمضان

أدعية العشر الأواخر من رمضان