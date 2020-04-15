كيفية التخلص من الغازات والانتفاخات

أكثر المشاكل التي تعاني منها النساء هي مشكلة انتفاخ البطن وبروزه والتي تتسبب بتشويه شكل جسمها وجمال إطلالتها والتي لا تعود لتراكم الدهون في منطقة البطن، بل بسبب الغازات التي تؤدي إلى الشعور بالانتفاخ وبروز البطن بشكل مزعج والتي ربما قد جربتِ سيدتي الكثير من العلاجات للتخلص منها إلا أنها كانت جميعها بدون جدوى.

لكن لا تيأسي عزيزتي فنحن سنخبرك اليوم أهم الطرق للتعرف على كيفية الوقاية من تلك الانتفاخات والغازات والتخلص منها:

1- شرب كميات كبيرة من المياه بما يعادل ثمانية أكواب يومياً حتى يتمّ التّخلص من الدّهون والغازات المتراكمة في البطن.

2- ينصح بشرب الماء الفاتر صباحاً لتنظيف المعدة من الغازات وإذابة دهون البطن.

3- ممارسة الرّياضة وعدم الجلوس كثيراً والتّخلص من عادة التّدخين ومضغ العلكة.

4- تجنب تناول الكثير من التّفاح، والبصل، والقرنبيط، ويفضّل شرب الماء بعدها مباشرة.

5 - عدم الإكثار من وجبات الطّعام الدّسمة وتناول الوجبات الخفيفة حتى لا تضغط على المعدة.

6- ينصح بشرب الأعشاب الطّبيعية مثل مغلي النعنع، الشّاي الأخضر، مغلي أعواد القرفة، الزّنجبيل لطرد الغازات.

7- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكة، لأنّها غنيّة بالأملاح والألياف والماء، والابتعاد عن شرب المشروبات الغازية.

8- تناول الشّوربات التي تعمل على عدم تراكم الدّهون والكولسترول في الجسم مثل شوربة الكرفس.

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