يشتكي البعض من خروج رائحة كريهة بشكل مستمر من مجاري المنزل، الأمر الذي يتسبب بالإحراج لها في حال استقبال الضيوف، كما يبقي أفراد العائلة متضايقين من هذه الرائحة الكريهة، وغالباً ما تنبعث هذه الرائحة الكريهة في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وازدياد فرص نوم البكتيريا، والفطريات في المجاري، وفي هذا المقال سنتحدث عن 5 طرق للتخلص من رائحة المجاري في المنزل:

5 طرق طبيعية للتخلص من رائحة المجاري في المنزل

1- خل التفاح:

يسكب كوب خل تفاح مركز في مجاري الصرف الصرحي، أو الفتحات المؤدية إليها، ويترك لساعة على الأقل دون صرف المياه في المجاري ذات الرائحة الكريهة، ثم يغلى قدر لترين من الماء، ويسكب دفعةً واحدة في فتحة المجاري.

2- المطهّرات:

تحتوي هذه المطهرات على عدد من المركبات الكيميائية التي تساعد في التخلص من البكتيريا والفطريات التي تتكاثر في أنابيب المجاري وتسبب تلك الرائحة الكريهة، ويراعى استخدام أي من هذه المطهرات بحسب الطريقة الموضحة على غلاف عبوتها، مع مراعاة فتح نوافذ وأبواب الحمام أو المطبخ وارتداء كمامات أثناء استخدامها، وذلك لحماية النفس وأفراد البيت من الرائحة الكيميائية القويّة التي تنبعث منها.

3- تنظيف مجاري الصرف الصحي:

يجب تنظيف أنابيب المجاري، والاستعانة بمسلك المجاري المختص، أو تنظيفها باستخدام أنبوب رفيع وطويل إلى حد كافٍ ليصل إلى مكان الانسداد، وفي حالة الانسداد البسيط يمكن الاستعانة بالمنتجات الخاصة للمجاري، وتذويبها وسكبها فيها بحسب التعليمات الموضحة على أغلفتها.

4- تجديد مجاري الصرف الصحي:

من المهم الاستعانة بمختص بهذا المجال للكشف عن وضع مجاري الصرف الصحي في مختلف أجزاء البيت، وتصليح أو تبديل التالف منها.

5- التهوية الجيّدة:

الحرص على فتح النوافذ لساعات كافية يوميّاً، والسماح لأشعة الشمس بالدخول إلى الغرفة، كما يمكن الاستعانة بالأجهزة الطاردة للروائح الكريهة مثل أجهزة الشفط الكهربائي للهواء.

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