كيفية علاج الثآليل في المنزل

الثآليل هي نمو غير ضار على الجلد، وهي ناجمة عن الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، وتعد الثآليل معدية، وقد تجدها تزيد في الجسم، ولكن قد يستغرق الأمر أسابيع أو شهورًا أو سنوات.

وتشمل العلاجات التقليدية للثآليل علاج القشور الكيميائية والجراحة والتجميد وجراحة الليزر، ولكن هذه العلاجات يمكن أن تكون باهظة الثمن وفي نفس الوقت قد تسبب تهيجًا للجلد، لذا الخيار الآخر بالنسبة للشخص المصاب بالثآليل هو تجربة العلاجات المنزلية الطبيعية.

لماذا قد تنجح بعض العلاجات المنزلية ؟

تشمل العلاجات المنزلية للتخلص من الثآليل استخدام الأطعمة أو النباتات أو المنتجات الأخرى التي لها خصائص مضادة للفيروسات أو حمضية أو إنزيمات تمنع فيروس الورم الحليمي البشري.

وقد تساعد العلاجات الطبيعية المضادة للفيروسات في قمع الفيروس الذي يسبب الثآليل، بينما يمكن أن تساعد الأحماض الطبيعية في إزالة طبقات الجلد المصاب.

علاج الثآليل في المنزل

خل التفاح

خل التفاح مادة حمضية مصنوعة من عصير التفاح المخمر، ويُعتقد أنه يعمل مثل حمض الساليسيليك، وهو علاج شائع للثآليل يقشر الجلد المصاب، ويزيل الثؤلول في النهاية، أيضًا يجب أن يكون خل التفاح مخفف بالماء دائمًا، حيث قد تسبب الحموضة تهيجًا وحروقًا كيميائية، كما أن لا يجب وضعه على الجروح المفتوحة.

قشر الموز

تشير الأدلة القصصية إلى أن قشر الموز قد يساعد علاج الثآليل، ومع ذلك، لا يوجد في الواقع أي بحث يربط قشور الموز بعلاج الثآليل أو التهابات الجلد الفيروسية، ولا يوجد دليل علمي على أن قشور الموز تحارب فيروس الورم الحليمي البشري.

لكن إذا كنت ترغب في تجربته، اقطع قطعة من قشر الموز وضعها فوق الثؤلول قبل النوم، بحيث يلامس الجزء الداخلي من القشر بشرتك، واتركه أثناء النوم وكرر ذلك يوميًا.

الثوم

أليسين، المكون الرئيسي للثوم، له تأثيرات مضادة للميكروبات وغالبًا ما تتم دراسته لخصائصه المضادة للفيروسات والمناعة، لذلك اسحق فص من الثوم واخلطه بالماء، ومن ثم ضعه على الثؤلول وغطي المنطقة بضمادة، وكرر يوميًا لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

قشر البرتقال

مكون آخر يستخدم في علاج الثآليل وهو قشر البرتقال، حيث إنه خيار غير مكلف، لكن لا توجد بيانات علمية لدعمه، وفي الحقيقة يتضمن هذا العلاج فرك قشر البرتقال على الثؤلول مرة واحدة في اليوم، ومن المفترض أن يتغير لون الثؤلول، ويصبح داكنًا، ثم يسقط، ولكن قد يستغرق هذا أسبوعين أو أكثر.

الأناناس

الأناناس غني بالبروميلين، وهو مزيج من الإنزيمات التي تهضم البروتين والتي قد تساعد في إزالة الجلد التالف، وفي حين أن هناك بعض البيانات لدعم الفعالية المحتملة للبروميلين في علاج بعض الحالات الطبية، لا توجد أي دراسات علمية تدعم استخدامه في علاج الثآليل.

ولكن بشكل عام ،أبلغ الناس عن نجاحهم في علاج الثآليل باستخدام عصير الأناناس بعدة طرق، حيث تتمثل إحدى هذه الطرق في نقع الثؤلول في عصير الأناناس كل يوم، إلى جانب تقنية أخرى وهي وضع الأناناس الطازج يوميًا على مكان الثؤلول.

البطاطس

يدعي الناس أن عصير البطاطس يمكن أن يجفف الثؤلول، لكن لا توجد دراسات حول فعاليته، ولتجربة هذه الطريقة، قطعي بطاطس صغيرة إلى نصفين، ومن ثم افركي البطاطس على الثؤلول حتى يصبح رطبًا من عصير البطاطس، كرري ذلك مرتين في اليوم.

الصبار (الألوفيرا)

يستخدم جل الصبار (الألوفيرا) عادة في أمراض الجلد مثل الحروق والصدفية، وفي حال كان الثؤلول يسبب لك حكة مؤلمة، فقد يوفر جل الصبار الراحة لك.

من المعروف أيضًا أن جل الصبار يحارب مسببات الأمراض، بما في ذلك الفيروسات، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2016 على أنها تعمل ضد فيروس الهربس البسيط من النوع الأول، ولكن لا توجد دراسات حول فعاليته ضد مكافحة فيروس الورم الحليمي البشري.

زيت الخروع

يتميز زيت الخروع بخصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ويستخدم في علاج الثآليل والدودة الحلقية وقشرة الرأس وأمراض الجلد الأخرى، كل ما عليك هو أن تضعي زيت الخروع على الثؤلول كل يوم، وقد يستغرق الأمر أسبوعين أو أكثر حتى يسقط الثؤلول.

زيت شجرة الشاي

يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ويستخدم لعلاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، لذلك يدرس الباحثون حاليًا ما إذا كانت الخصائص المضادة للفيروسات للزيت قد تساعد أيضًا في علاج الثآليل.

تشير بعض الطرق إلى وضع زيت شجرة الشاي على الثؤلول، لكن يجب الانتباه إلى أن الزيت غير المخفف يمكن أن يسبب تهيجًا للجلد، لذا يجب عليك دائما تخفيفه أولا، وللقيام بذلك، اجمع قطرة إلى قطرتين من زيت شجرة الشاي مع 12 قطرة من زيت اللوز أو زيت الخروع.

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