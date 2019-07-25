كيف تتجنبين الغثيان والإصابة بالعدوى أثناء السفر جوًا؟‎

أصبح السفر جوًا أكثر وسائل السفر راحة وسرعة، ورغم رغبتنا جميعًا في قضاء العطلات خارج البلاد والوصول إلى وجهتنا بسرعة، إلا أن الكثير من الناس يواجهون مشكلة في ركوب الطائرة، والغثيان الذي يعانون منه على متنها.

فالبعض يقضي وقته على متن الطائرة قبل السفر في قلق وتوتر، وفي بعض الأحيان يسيطر الغثيان عليهم أثناء الإقلاع أو الهبوط أو خلال الرحلة.

وفقًا للأبحاث، ينتج الشعور بالغثيان عند التوتر أو القلق من فكرة تحليق الطائرة في الجو، أو حركة الطائرة نفسها أو الخوف من التقاط العدوى من شخص مريض على متن الطائرة.

ووفقا لمجلة "هير" الإيرلندية، كشفت دراسة حديثة عن بعض الحيل التي من شأنها أن تقلل من فرص إصابتك بالغثيان أو المرض أثناء السفر جوًا.

وجد الباحثون أن الجلوس بجانب النافذة والبقاء في المقعد طوال مدة الرحلة يقلل من خطر الشعور بالضيق والغثيان، كما يخفض فرص التقاط أي عدوى من الركاب الآخرين على متن الطائرة، حيث وجد البحث أن ما يصل إلى 11 شخصًا يمكن أن يصابوا بالعدوى؛ بسبب وجود مريض واحد فقط على متن الطائرة.

وفي الدراسة راقب الباحثون الركاب وأفراد الطاقم على متن 10 رحلات جوية، بإجمالي عدد 1540 مسافرًا و41 من أفراد الطاقم.

ووجدوا أن الأشخاص الذين يجلسون على مقعد مجاور للممر يتواصلون جسديًا مع حوالي 64 شخصًا في كل رحلة، بينما يلامس الأشخاص الذين يجلسون في المقعد الأوسط 58 شخصًا، ويلمس الذين يجلسون بجوار النافذة 12 شخصًا فقط طوال الرحلة.

وبذلك يوفر الجلوس في المقعد المجاور للنافذة طوال الرحلة، حماية من العدوى، كما يقلل القلق من الإصابة بالمرض، والذي يتسبب في غثيان العديد من الأشخاص، إضافة إلى ذلك من شأن الجلوس بقرب النافذة أن يهدئ الذين يعانون من الغثيان نتيجة الشعور بالضيق في المساحات الضيقة، حيث يمكنهم التركيز على العالم الخارجي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تهدئة غثيان الحركة أيضًا.

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