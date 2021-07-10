كيف تتحدثين مع أطفالك عن مرحلة البلوغ بطريقة سليمة؟

مع نمو الأطفال يزداد وعيهم بأجسامهم المتنامية، وبطبيعة الحال، يمكن أن يكون لديهم الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، وخاصة في مرحلة البلوغ عندما يواجه الأطفال الكثير من التغييرات الجسدية.

وتعتبر هذه المرحلة حرجة للغاية لنمو الطفل ووعيه، ولذلك يجب عليكِ اتباع الخطوات التالية لتثقيف طفلك بطريقة سليمة عن المرحلة التي يقبل عليها:

الوقت المناسب

يوصي الخبراء الآباء بالتحدث مع أطفالهم عن البلوغ في الوقت المناسب، ونظرًا لأن البلوغ يأتي مع الكثير من التغييرات الجسدية والعاطفية، يجب على أحد الوالدين تثقيف الطفل حول ما يحدث لجسمه لتخفيف قلقه، ولا يجب الانتظار حتى يسأل الطفل في وقت مبكر وقبل وصل الطفل لسن البلوغ بقليل.

الصراحة والوضوح

أثناء التحدث مع طفلك عن البلوغ، كوني صريحة وواضحة تمامًا بشأن التغييرات وأسبابها واستخدمي المصطلحات العلمية الصحيحة أثناء مناقشة أجزاء الجسم.

استخدمي كلمات مناسبة للعمر

إذا كنت تتحدثين إلى طفل صغير، فقد ترغبين في استخدام مصطلحات يمكنه فهمها واختصار الأمور، ولكن يجب عليكِ أيضا تثقيف الطفل حول اللمسات المقبولة واللمسات غير المقبولة.

الارتياح

حاولي ألا تظهري وكأنك محرجة من الحديث مع طفلك أو متوترة فهذا سيمنحه الانطباع أن الامر خاطئ وسيجعله يشعر بالخوف دون داعي.

الأسئلة

شجعي أطفالك على طرح الأسئلة عليك متى أراد، فمن الأفضل أن يتعلم منك المعلومات الصحيحة بدلا من أن يبحث عنها بطرق أخرى ويستخدم مصادر ضارة.

الثقافة

ذكري طفلك أن سن البلوغ والتغيرات الجسدية هي جزء طبيعي من النمو، ويمكنك الاستعانة بمصادر موثوقة على الإنترنت وكتب ومقاطع فيديو إعلامية للاستعداد للحديث مع طفلك وزيادة ثقافتك.

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