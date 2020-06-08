كيف تساعدي طفلك على تعلم الرضاعة؟

حليب الأم أفضل غذاء للطفل في الشهور الستة الأولى إذ يعدّ غذاء متكاملاً لا يحتاج إلى مساعد غذائيّ.

ويعتبر لبن الأم هو أفضل مصدر للغذاء السليم لطفلك والذي يمنحه أفضل بداية لحياته، وكأم جديدة أا بد أنك تعبة من الولادة، وطلبات المولود الجديد، ومواعيد الرضاعة من الصدر.

وفي هذا المقال نقدم لكم بعض النصائح التي تضعك في جو الرضاعة الطبيعية وتعلمك بعض الأساسيات الهامة والمحاذير:

الرضاعة من الصدر مهارة مكتسبة، وليست بالضرورة مهارة طبيعية. تحتاج الأم والطفل الرضيع لبعض الوقت لإيجاد تقنية و روتين معين مريح لكلاهما.

توجيه فم طفلك الرضيع:

عندما يكون الطفل الرضيع جائعا يبدأ بالصرخ عادة، ويفتح فمه بحثا عن مصدر الطعام. عندما يفتح الطفل الفم، ضعي سبابتك النظيفة وإبهامك على حافة هالة ثديك (الابهام أعلى الحلمة، والسبابة تحتها) ثم ضعي هالة الثدي بأكملها والحلمة في فم الطفل الرضيع. الطفل الرضيع سيكافح قليلا لتعلم أين يضع شفاهه، لكن عندما توجهي فمه إلى المكان الصحيح، يستطيع أن يجد مصدر الحليب وكيفية الحصول عليه.

الرضاعة والمص شيئان مختلفان:

ملاحظة أخرى يجب أن نتذكرها حتى يتمكن الطفل الرضيع من شرب حليب الصدر، وهي أن الرضاعة تختلف عن المص. عندما تفكر بالرضاعة، فهي مثل شرب العصير بالقشة -- تزم شفاهك وترشف للداخل. المص يختلف ويشبه علك أو مضغ شيء.

والأم ستعرف إذا ما كان طفلها يرضع أم يلهو، فالطفل الرضيع عندما يرضع فهو يسحب الحليب الى فمه، ويبلعه وهذا يسبب حركة عند حنجرته، كما أن الطفل سيدو مرتاحاً وراضياً لأنه يأكل. بينما الطفل الذي لم يتعلم الرضاعة بعد بشكل جيد أو يلهو فهو لن يكون راضياً بل جائعا ومرتبكاً.

الوضعية:

حتى يتمكن الطفل الرضيع من الامساك بالحلمة بطريقة صحيحة يجب أن يكون الثدي في مكان مناسب؛ الحلمة وهالة الثدي يجب أن تكون داخل فم الطفل وشفاهه على الخطوط الخارجية لهالة الثدي السمراء. علاوة على ذلك، لا تضعي الطفل الرضيع على حضنك وتحني ظهرك لتغذيته. يجب أن تجلسي منتصبة وترفعي الطفل الى الصدر، بحيث يكون الطفل متوازي معك، هذا يجعله يبدو أكثر آمنا.

ونحذر الامهات المرضعات من النوم على أحد الجانبين عند الرضاعة أو إرضاع الطفل في السرير لأن ذلك قد يسبب اختناق الطفل في حال غالب النعاس الام.

علاج الحلمات الملتهبة:

لعلاج مشاكل تشقق والتهاب الحلمة، قومي بترك بعض الحليب على الحلمة والهالة بعد الرضاعة، الحليب سوف يعالج مشكلة التشقق. يملك حليب الام خصائص علاجية وشفائية متميزة في تقليل الالم والتشققات. يمكنك ايضا استعمال كريم علاجي آمن للطفل يصفه الطبيب.

نصائح لجعل الرضاعة الطبيعية أسهل:

- وضع راحة اليد وراء كتفي الطفل، ووضع الإبهام والسبّابة خلف أُذُنيه.

- وضع رأس الطفل في اليد بهدوء ورفق مع إرخائها قليلاً حتى يستطيع تحريك رأسه بحرّية.

- استعمال الأم ساعدها بدلاً من المعصم وذلك لتقديم الدعم اللازم لكتفيّ الطفل.

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