كيف تعرفين بأنك ناضجة عاطفياً؟

الحصول على زواج جيد ومستقر يتطلّب أن تكوني ناضجة عاطفياً، إذا كنتِ تتساءلين عن كيفية معرفة إذا كنتِ ناضجة عاطفياً أم لا، فالسطور التالية تحمل لكِ العلامات الخمس التي تدل على ذلك..



1- تنتقدين بحرص

كل زوجة لديها ما يزعجها من تصرفات زوجها، لكنّ الفرق بين الزوجات يكون في كيفية التعبير عن هذا الانزعاج، وهذا يُظهر مستوى النضج العاطفي للزوجة.

الزوجة الناضجة لا تشعل المشاكل بانتقاداتها، ولا تسخر من زوجها، فهي تختار كلماتها بعناية، وتحترم زوجها، تختار الوقت المناسب للحديث عن المشاكل التي تزعجها، وتغلّف انتقاداتها بالحب، ويكون هدفها هو مصلحة الزواج، لا مجرّد الانتقاد.



2- تضحّين برغباتك.. في بعض الأحيان

الزوجة الناضجة تعرف متى تقدّم التضحيات، وكيف تتحكّم برغباتها، ولكن هذا لا يعني التنازل باستمرار، أو من طرفها فقط، وإنما تكون على درجة من النضج والوعي الكافي للتفرقة بين التضحيات المتبادلة اللازمة لاستمرار واستقرار العلاقة، وبين الاستغلال.



3- أنتِ لطيفة حتى إن لم يكن زوجك كذلك

في بعض الأحيان، يكون الرد بنفس أسلوب الطرف الآخر هو ما يشعل المشاكل ويفقدك أهدافك وحقوقك، لهذا فإن التحلّي باللطف واختيار الكلمات يضمن لكِ مناقشة مثمرة، على سبيل المثال، إذا كنتِ تتناقشين مع زوجك، وتحدّث بطريقة غير لائقة، فإن الرد بهدوء بأنكِ لا تقبلين هذا الأسلوب، لأنه يؤذي مشاعرك، سيؤدي إلى نتائج أفضل بكثير من استخدام أسلوب كلمات قاسية.



4- أنتِ ثابتة عاطفياً

جميع الزوجات يواجهن أوقاتاً جيدة وأخرى سيئة، الزوجة الناضجة هي التي تواجه جميع الظروف بثبات انفعالي وهدوء وحكمة، ولا تترك انفعالاتها فريسة للصعود والهبوط حسب الظروف، لهذا فهي شخص يُعتمد عليه.



5- تعترفين بخطئك، ولا تحملين ضغائن

كبرياؤك كأنثى لا يمنعك من التفكير مليّاً في تصرفاتك، والاعتراف بخطئك والاعتذار بنحو واضح وصريح للطرف الآخر.

كما أنكِ تصارحين زوجك بما تشعرين به، وتسعين إلى الوصول إلى تسوية للمشاكل، أي أنكِ لا تسمحين للضغائن بالتراكم داخلك، ما يعني أنكِ ناضجة عاطفياً بما يكفي للدخول في زواج ناجح ومستقر.