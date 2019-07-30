كيف تهتمي بجسمك ونفسك قبل الزواج

إنّ أكثر ما تبحث عنه الصبايا عند الاستعداد لحفل زفافها، هو الحصول على جسد مثالي وبشرة ناعمة، لتزيد ثقتها بنفسها وتبهر زوجها وحبيبها.

لهذا فالعناية بجسمكِ بالكامل، أمر عليكِ الانتباه له بشكل كبير، وقبل زفافكِ بوقت كافٍ، حتى تحصلي على الشكل العام الذي ترغبين به، وهو ما سيكون حديثنا عنه اليوم لمساعدتكِ في العناية بجسمكِ يوم الزفاف.

- الاهتمام بالنفس

عليكِ بالبداية أن تحبي وتقدّري نفسكِ كما هي، وأيّ عيب ما في جسمكِ لا بدّ وأن تتقبّليه أولًا حتى تستطيعي تغييره بعد ذلك، فكلما قاومتِ وشعرتِ بالسوء تجاه أيّ مشكلة لديكِ، كلما زادت، لهذا عليكِ أن تشاهدي نفسكِ جميلة، حتى ينعكس ذلك على من حولكِ، ولكن لن يغني ذلك عن الاهتمام الخارجي أيضًا.

- جلسات إزالة الشعر

الآن تطور وتقدّم عالم التجميل بشكل كبير، وأكثر ما يؤرق الصبايا بفترة الزواج، هو مشكلة الشعر الزائد في الجسم، لهذا ننصحكِ بعمل جلسات الليزر قبل الزواج على الأقل بـ 6 أشهر، ويمكنكِ إكمال هذه الجلسات حتى بعد الزواج، وسيبدأ الشعر يقلّ في جسدِك.

وإذا كنتِ لا تفضلين هذه التجربة، فعلى الأقل يجب أن يتعود جسدكِ بخاصة المناطق الحساسة، على تجربة نزع الشعر كل شهر، حتى يصبح الأمر سهلًا بعد الزواج، ولتحصلي أيضًا على جسد وملمس ناعم.

- تمرينات بسيطة لجسد رائع

أيّ صبيّة سواء كانت نحيفة أو ممتلئة نسبيًّا، تحتاج لعمل بعض الرياضة، كما أننا كلنا نعرف فوائدها العديدة، حتى وإن كنتِ غير معتادة على ذلك، فأبسط ما يمكنكِ عمله تمرينات التمدد عند الاستيقاظ من النوم، بحركات بسيطة تقومين بها تعمل على شدّ الجسم، قد يحتاج الأمر لبعض الوقت، ولكنّ النتيجة تستحق التجربة.

- الماسكات والوصفات الطبيعية

جربي عمل ماسكات السكرب التي تساعدكِ على الحصول على جسد ناعم وملمس أنثوي، بخاصة المواد التي تحتوي على حبيبات مثل القهوة والسكر البني، وكذلك الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون، عل الأقل مرة أسبوعيًّا.

كما تساعدكِ هذه الوصفات المقشرة على التخلص من مشاكل السليوليت التي تعانيها الكثير من الصبايا قبل الزواج، ويفضل أن تبدئي بها قبل زفافكِ بأشهر.

- أظهِري بعض الحب لنفسِك



قبل زفافكِ اذهبي لصالونات التجميل والسبا، على الأقل مرة كل أسبوع وأسبوعين، لتشعري ببعض الدلال، وتستمتعي مع نفسكِ أيضًا، فأنتِ تستحقين كل هذا، كما ستتعودين على ارتداء الملابس المكشوفة، وتتحلين ببعض الجرأة التي تحتاجينها في ليلة الدخلة.

- التغذية السليمة



نعرف أنكِ تصبحين أكثر توترًا كلما اقترب موعد الزفاف، وقد يؤثر ذلك على نظامك الغذائي، لكن تذكّري جيدًا أنه كلما تناولتِ أطعمة صحية ومفيدة، كلما أصبح جسدكِ رائعًا، فبكل بساطة يمكنكِ فقط تجنّب الوجبات السريعة، مع شرب الكثير من الماء، سوف تحافظين على مظهركِ قدر الإمكان.

- التأمل

إذا كنتِ تعانين مشاكل نظرتكِ لنفسكِ والتي تلعب دورًا كبيرًا في كيف يبدو شكل جسمِك، فتمرينات التأمل سوف تفيدكِ للغاية، فمن شأنها أن تعيد ثقتكِ بنفسِك، وتقوّي علاقتكِ بذاتِك، من الممكن أن تقومي بها بالمنزل بتصفح الكثير من الفيديوهات الأونلاين التي تتحدث عن التأمل والثقة بالنفس، أو انضمي لإحدى المجموعات التي تمارس التأمل.

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