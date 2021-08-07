كيف يؤثر زيت اللوز الحلو على شعرك؟

عندما يتعلق الأمر بالشعر الصحي، هناك منتجات لا حدود لها في السوق تروج لفوائد مثل الإصلاح والتعافي والتجديد والنمو واللمعان. وهناك العديد من الزيوت المختلفة في السوق. ربما تكون قد قومتى بتجربة زيت الأركان أو الزيت المغربي أو ربما قمتى باستخدام زيت الزيتون على خصلاتك على أمل ترطيبها وإضفاء اللمعان إليها.

ومن بين الزيوت الأخرى التي تعمل علي حل العديد من مشاكل الشعر، هو زيت اللوز الحلو، حيث يمكن أن يساعد زيت اللوز الحلو في مكافحة جفاف الشعر وفروة الرأس.

فوائد زيت اللوز الحلو للشعر:

يأتي زيت اللوز الحلو على وجه التحديد من اللوز المزروع وتحتوى هذه المكسرات علي العديد من االعناصر الغذائية مثل فيتامين E والأحماض الدهنية والبروتينات ومضادات الأكسدة. وإن إضافة بعض زيت اللوز الحلو إلى نظامك الغذائي يمكن أن يفيد شعرك من حيث النمو ووقف تساقط الشعر، خاصة إذا كنت تعاني من نقص المعادن، حيث يحتوي الزيت على المغنيسيوم الذي يساعد على نمو الشعر.

يمكن أيضًا وضع الزيت مباشرة على الشعر، حيث ثبت أنه مفيد للشعر الجاف والتالف لأن هذا الزيت المرطب يملأ فجوات الشعر، حيث لا يؤدي استخدام زيت اللوز الحلو على شعرك إلى تنعيمه فحسب، بل يسهل أيضًا تصفيفه وفك تشابكه بمرور الوقت.

ووفقاً لمجلة " Healthline" الطبية، فإن زيت اللوز الحلو يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل أعراض بعض حالات حكة فروة الرأس. في الواقع، تم استخدام هذه الطريقة لعدة قرون في الطب الصيني والأيورفيدا. ببساطة قومى بوضع كمية صغيرة على فروة الرأس وقم بتدليكها لتبدأ في جني فوائد زيت اللوز الحلو العديدة.

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