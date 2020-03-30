8 نصائح لتعقيم حاسوبك من فيروس كورونا قبل البدء بالعمل

بعد تفشي فيروس كورونا بدأ الكثيرون حول العالم بالعمل من المنزل خوفاً من الإصابة بهذا الفيروس الذي أثار الرعب عن الجميع، ولأن الحاسوب المحمول أو اللابتوب هو جزء رئيسياً من أدوات العمل من المنزل والتواصل مع الآخرين، فمن الضروري التأكد من كونه معقماً بصورة كافية من أي جراثيم أو فيروسات، خاصة وأن صاحبه عادة ما يصطحبه معه في أي مكان، وبالتالي يكون أكثر عرضة لحمل العدوى.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة نصائح لتعقيم حاسوبك من فيروس كورونا قبل البدء بالعمل:

1- استخدام محلول كحولي بتركيز 70% من كحول ‏الأيزوبروبيل و 30% من الماء. ‏

2- قبل أن تبدأ التعقيم، قم بارتداء قفازات مطاطية من مادة النتريل أو اللاتكس.

3- لا تقم بتنظيف الحاسوب خلال تشغيله أو توصيله بالكهرباء، وتأكد من فصل التيار الكهربائي عن الحاسوب، وقم بإزالة البطاريات منه وكذلك من أي عناصر خارجية منه مثل لوحة المفاتيح اللاسلكية.

4- لا تستخدم مواد ليفية للتنظيف، مثل ورق التواليت أو المناشف الورقية، وقم ببل قطعة قماش من الألياف الدقيقة بالمحلول الكحولي الذي أحضرته، وامسح بها برفق على الأسطح لتنظيفها.

5- تجنب رش أي سوائل على الحاسوب بشكل مباشر، واحرص على أن تكون قطعة القماش رطبة، ولكنها لا تقطر سوائل في نفس الوقت.

6- لا تسمح لأي رطوبة بأن تتسرب إلى مناطق مثل لوحات المفاتيح أو منافذ usb أو لوحات العرض، لأن هذا من الممكن أن يتسبب في ضرر كبير للحاسوب ككل.

7- ابدأ التنظيف بالشاشة واحرص على أن تمسح بعناية في اتجاه واحد، وحاول الانتقال من الأعلى إلى الأسفل

8- لا تنسى تنظيف الكابلات المرنة مثل لوحة المفاتيح والطاقة وكابلات usb.

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