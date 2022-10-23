كيف يمكن لعملات فنغ شوي أن تجلب الحظ السعيد من المعروف أن ممارسة فنغ شوي الصينية تجلب السلام والازدهار والإيجابية في حياة الشخص. سواء كان في العلاقات الشخصية أو الارتقاء المهني ، باستخدام ممارسات وأدوات فنغ شوي، يمكن للمرء تحقيق أشياء عظيمة. تعتبر العملات المعدنية الصينية فنغ شوي من أهم الأدوات للحصول على الحظ الجيد والوفرة. يتم رصد هذه العملات بسهولة ، وغالبًا ما يتم ربطها بسلك أحمر ويمكن تعليقها أو الاحتفاظ بها في أماكن مختلفة حول المنزل.

كيف يمكن لعملات فنغ شوي أن تجلب الحظ السعيد

معنى العملات في فنغ شوي

دعنا نتعرف على معنى عملات فنغ شوي الصينية وأهميتها في حياة الشخص والطرق المختلفة لاستخدامها لتحقيق أقصى قدر من الوفرة والازدهار لمنزلك وحياتك.

عملة صينية قديمة، تمثل الثروة والوفرة. في الرموز الصينية للحظ السعيد ، توجد هذه العملات في أعلى 8 عناصر في القائمة ، بما في ذلك الرنين الحجري والمرايا والكتاب وقرن وحيد القرن والمعين واللؤلؤ والأوراق. يتم الترويج لكل هذه الرموز لجلب الحظ السعيد إلى حياة الشخص وزيادة "Qi" (الطاقة الإيجابية) من حولهم من أجل حياة كاملة وسعيدة.

وهناك عملات معدنية مختلفة تم إنشاؤها خلال عصور مختلفة من التاريخ الصيني؟ من بين أبرزها عملة Wuchu من أسرة هان وأسرة تانغ وأسرة سونغ وعملة كانغ شي. عادة ما تكون مصحوبة بسلسلة اللون الأحمر لأن اللون الأحمر يعتبر لونًا ميمونًا وفقًا للعملات المعدنية الصينية و يرمز إلى الحماية وطاقة الحياة والحيوية.

كيف يمكن لعملات فنغ شوي أن تجلب الحظ السعيد

ما هي عملة فنغ شوي الصينية للشراء؟

يمكنك شراء عملات صينية قديمة من فنغ شوي أو نسخ طبق الأصل بناءً على ميزانيتك.

بينما يُنصح بشراء عملات فنغ شوي الصينية العتيقة المصنوعة من النحاس ، إلا أنها قد تأتي أحيانًا بتكلفة عالية جدًا. لذلك في إطار القدرة على تحمل التكاليف ، من الأفضل اختيار نسخ متماثلة عالية الجودة مصنوعة من معدن مختلف. قد تعتقد أن العملات المعدنية الصينية فنغ شوي لن تكون فعالة إذا تم شراء النسخ المقلدة ، ولكن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. مصنوعة باستخدام مواد أخرى مثل اليشم والذهب ، إذا تم شراء العملات الصينية في هذه المواد ، فإنها تعزز الطاقات الجيدة في حياتك وتجلب الوفرة.

كيف يمكن لعملات فنغ شوي أن تجلب الحظ السعيد

منطقة الثروة

يمكنك استخدام العملات المعدنية الصينية لتنشيط منطقة الثروة في منزلك. بمجرد دخولك المنزل ، فإن الزاوية اليسرى البعيدة تتعلق بالثروة. وفقًا لاستخدام البوصلة ، تكون مساحة ثروة المنزل في اتجاه الجنوب الشرقي.

كيف يمكن لعملات فنغ شوي أن تجلب الحظ السعيد

تعليق عملات فنغ شوي على الباب الأمامي

هذه المنطقة مهمة جدًا في منزلك لجلب الوفرة والحظ السعيد ، فالباب الأمامي هو المكان الذي تتدفق فيه الطاقة في المنزل. يمكن أن يؤدي وضع عملات فنغ شوي الصينية بالقرب من الباب الأمامي إلى جذب الثروة والمال إلى منزلك.

هناك أجراس متوفرة في السوق مع عملات صينية يمكن استخدامها كبديل مثالي للعملات المعدنية البسيطة لتعليقها خارج الباب الأمامي لمنزلك.

كيف يمكن لعملات فنغ شوي أن تجلب الحظ السعيد

الازدهار الوظيفي مع عملات فنغ شوي

المنطقة في المنزل حيث تعمل هي المنطقة المهنية. بخلاف ذلك ، فإن المكتب الذي تعمل فيه هو أيضًا المكان الذي يمكن تعريفه على أنه المنطقة المهنية. لذلك ، لجلب الحظ الجيد والازدهار في هذا الجزء من حياتك ، يُنصح بإضافة عملات فنغ شوي الصينية هنا. من الناحية المثالية ، تعمل مجموعة من 10 عملات معدنية إما في سلسلة حمراء أو صفراء بشكل أفضل لتحقيق الوفرة المهنية والإنجاز.

كيف يمكن لعملات فنغ شوي أن تجلب الحظ السعيد

حقائق ممتعة عن عملات فنغ شوي الصينية

يمكن دمج العملات الصينية مع رموز فنغ شوي الأخرى مثل الضفدع أو الكتاب لتضخيم حجم الازدهار والعافية. يحظى ضفدع المال بشعبية خاصة عند الحديث عن استخدامه مع العملات المعدنية الصينية .

مزيج من هذه الرموز متاح بسهولة في السوق. بينما الضفدع في الصورة مصنوع من اليشم ، يمكنك أيضًا العثور على نفس الضفدع في معادن مختلفة .

يجب أن تضع في اعتبارك دائمًا اختيار عملات فنغ شوي الصينية. قد تكون بعض القطع الأثرية الأصلية مملوكة لأشخاص آخرين قبل الوصول إليك. تمتص جميع الرموز الصينية جزءًا من طاقة الفرد ، وتبقى فيه إلا إذا قمت بتطهيرها .

لذلك إذا قمت بشراء العملات المعدنية الصينية، فتأكد من تطهيرها بالمياه المالحة. ينطبق هذا بشكل خاص على العملات المعدنية العتيقة ، الموجودة في السوق لسنوات معًا وتم نقلها إلى أشخاص مختلفين على مر السنين .

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