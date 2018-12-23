كيكة القرع

الكيك أو الجاتو يحضّر بشكلٍ أساسي من الدقيق مع العديد من الإضافات والنكهات المختلفة بالإضافة إلى عوامل التحلية مثل السكر، وللكيك أنواع وأشكال ونكهات مختلفة وذلك حسب نوع المادة المستخدمة في تحضيره، وعادة ما يتمّ صنع كيكة من بعض أنواع الخضروات التي يتجنب الأطفال تناولها لإعطائها طعماً مختلفاً يدفهم لتناولها، مثل: الجزر، وقرع العسل.

وفي هذا المقال يقدم لكم مطبخ البوابة بمناسبة اقتراب عيد الكريسماس طريقة عمل كيكة القرع:

مقادير كيكة القرع الجافة:

- اثنين ونصف كوب دقيق

- واحد ونصف ملعقة صغيرة بكينج بودر

- ثلث أرباع ملعقة صغيرة من الملح

- ثلث أرباع ملعقة صغيرة من القرفة

- ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة

مقادير كيكة القرع السائلة:

- ثلاث حبات كبيرة من البيض.

- ثلث أرباع زيت ذرة

- واحد ونصف كوب قرع مهروس

- كوبان من السكر

طريقة تحضير كيكة القرع:

- أولاً يدهن قالبين كيك على شكل مستطيل مع القليل من الزيت والدقيق

- ثم يسخن الفرن على درجة حرارة 170 درجة ويثبت الرف في المنتصف

- ثم يخلط في وعاء كبير الزيت مع البيض والسكر والقرع ويخلطوا جيداً.

- ثم يُضاف الدقيق المنخول مع جميع المقادير الجافة إلى الخليط ويمزجوا جيدًا.

- ثم يُصب الخليط في القوالب ويُخبز في الفرن لمدة 35 دقيقة ثم يُختبر بواسطة عود خشبي صغير.

- وأخيراً تترك لتبرد ثم تُدهن بفرشاة بها القليل من مربى المشمش.

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