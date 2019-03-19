حلويات عيد الأم: كيك الفراولة بتغليفة الجبنة الكريمية

كيك الفراولة بتغليفة الجبنة الكريمية

مناسبة عيد الأم هي واحدة من أهم هذه المناسبات؛ إذ يُحبّ أفراد الأسرة أن يُكرّموا الأم في هذا اليوم تعبيراً عن حبّهم وامتنانهم لها على دورها الفعّال في الأسرة. سنقدّم لكم في هذه المقالة وصفة كيك الفراولة بتغليفة الجبنة الكريميّة التي تقدّم في هذه المناسبة:

مقادير كيك الفراولة بتغليفة الجبنة الكريمية:

مقادير خليط الكيك:

- كأسان ونصف من الطحين.

- كأسان من السكر.

- كأسان ونصف من الحليب.

- كأس وثلاثة أرباع من زيت الزيتون.

- ثماني بيضات.

- ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

- ملعقتان صغيرتان من البايكنغ باودر.

- باكيت من الجيلي بطعم الفراولة.

- كأس من مهروس حبات الفراولة الطازجة.

مقادير التغليفة:

- مئتان وخمسةٌ وعشرون غراماً من الجبنة الكريميّة.

- نصف كأس من الزبدة.

- ثلاث كؤوس ونصف من السكر الناعم.

مقادير الزينة:

- شرائح من حبات الفراولة الطازجة حسب الرغبة.

طريقة تحضير كيك الفراولة بتغليفة الجبنة الكريمية:

- أولاً سخّني الفرن على حرارة مئة وثمانين درجة مئوية.

- ثم جهّزي ثلاث صوانٍ، بتغليف كل واحدة منها بقطعة من ورق الزبدة.

- ثم اخلطي في إناء كبير كلّاً من: السكر، والطحين، والبيض، والزيت، والحليب، والبيكنج باودر، والفانيلا، ومهروس الفراولة، والجيلي بالاستعانة بالمَضرب الكهربائي، وذلك على سُرعة بطيئة إلى أن يتشكّل مزيجٌ ناعمٌ وهشّ القوام.

- وزّعي خليط الكيك بكميّةٍ مُتساوية في الصواني الثلاث.

- ثمّ أدخلي كل واحدة منها في الفرن على حدة، وذلك لمدّة نصف ساعة تقريباً حتى ينضج الكيك.

- دعي كل صينية كيك بعد إخراجها من الفرن لمدّة أربعين دقيقة تقريباً حتى تبرد.

- لتجهيز التغليفة: اخلطي الزبدة مع الجبنة الكريميّة في إناء الخلاط الكهربائي.

- ثمّ أضيفي للخليط السكر الناعم مع الاستمرار في الخلط على سرعة بطيئة حتى تُصبح المكقادير متجانسةً وذات قوام سلس.

- ثم ضعي أوّل قالب كيك على طبق التقديم، وادهني وجهه بكميّةٍ قليلةٍ من خليط الجبنة الكريمية.

- ثمّ ضعي فوقه قالب الكيك الثاني وادهنيه بخليط الكريمة أيضاً.

- ضعي قالب الكيك الثالث فوق القالب الثاني المدهون، وغطّي وجهه وجوانب القوالب الثلاثة بالكميّة المتبقّية من الجبنة الكريميّة.

- زيّني وجه الكيك وأطرافه بشرائح الفراولة بالطريقة التي تَرينها مناسبة، وقدّميه.

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