لدغات الحشرات..متى يجب رؤية الطبيب؟ 

قد تكون لدغات الحشرات مزعجة، لكن معظمها غير ضار وفي الغالب قد تعاني بضعة أيام من الحكة، إلّا أنه من ناحية أخرى قد تكون بعض لدغات الحشرات تحتاج إلى علاج، بما في ذلك لدغات من حشرة سامة أو لدغات تسبب حالة خطيرة أو لدغات من حشرة لديك حساسية منها.

وفي الواقع، يمكن أن تصبح بعض لدغات الحشرات أحيانًا على شكل التهاب في المنطقة المصابة، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى زيارة الطبيب لتلقي العلاج.

كيفية معرفة ما إذا كانت المنطقة التي تعرضت إلى لدغات الحشرات مصابة

ستكون معظم لدغات الحشرات مثيرة للحكة والاحمرار لبضعة أيام، ولكن إذا كانت المنطقة المصابة تعرضت للالتهاب، فقد يكون لديك أيضًا:

منطقة واسعة من الاحمرار حول اللدغة

تورم حول اللدغة

الصديد

زيادة الألم

الحمى

القشعريرة

الشعور بالدفء حول اللدغة

خط أحمر طويل يمتد من اللدغة

قروح أو خراجات على اللدغة أو حولها

الالتهابات الشائعة التي تسببها لدغات الحشرات

غالبًا ما تسبب لدغات الحشرات الكثير من الحكة، وقد يجعلك الخدش تشعر بتحسن، ولكن إذا جرحت الجلد، يمكنك نقل البكتيريا من يدك إلى اللدغة، هذا يمكن أن يؤدي إلى عدوى.

تشمل العدوى الأكثر شيوعًا من لدغات الحشرات ما يلي:

عدوى القوباء

القوباء هي عدوى جلدية، وهي أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال، لكن يمكن للبالغين الإصابة بها أيضًا، وهي معدية للغاية، حيث

تسبب القوباء تقرحات حمراء حول اللدغة، وفي النهاية، تتمزق القروح، ثم تشكل قشرة صفراء، وقد تكون القروح شديدة الحكة والألم.

التهاب الخلية

التهاب الخلية هي عدوى بكتيرية في جلدك والأنسجة المحيطة، وهي ليست معدية، وتشمل أعراض التهاب الخلية ما يلي الاحمرار الذي ينتشر من اللدغة والحمى والغدد الليمفاوية المتورمة والقشعريرة والصديد من اللدغة.

ويمكن عادةً علاج التهاب الخلية بالمضادات الحيوية، ويمكن أن يسبب التهاب النسيج الخلوي غير المعالج أو الحاد تعفن الدم، وهو أحد مضاعفات العدوى التي تهدد الحياة.

التهاب اللمفاوية

التهاب اللمفاوية هو التهاب في الأوعية اللمفاوية، التي تربط الغدد الليمفاوية وتحرك اللمف في جميع أنحاء جسمك، وهذه الأوعية هي جزء من جهاز المناعة لديك، وتشمل أعراض التهاب الغدد اللمفاوية خطوط طرية حمراء غير منتظمة تمتد من اللدغة، والتي قد تكون دافئة عند اللمس، وتضخم العقد الليمفاوية، والحمى، والصدا، والقشعريرة.

وفي الواقع يمكن علاج التهاب الغدد الليمفاوية بالمضادات الحيوية، وإذا لم يتم علاجها، فقد تؤدي إلى عدوى أخرى، مثل خراجات الجلد والتهاب النسيج الخلوي وعدوى الدم والإنتان، وهو عدوى جهازية تهدد الحياة.

مرض لايم

مرض لايم هو مرض تسببه بكتيريا تنتقل عن طريق لدغات القراد، ففي الولايات المتحدة، مرض لايم هو الأكثر شيوعا في الولايات الشمالية الشرقية، وسط المحيط الأطلسي، والشمالية الوسطى، وتشمل أعراض مرض لايم طفح جلدي على شكل عين الثور والحمى والصداع وألم المفاصل وألم العضلات والتعب.

ويتم علاج مرض لايم بالمضادات الحيوية، ومن المهم تشخيص مرض لايم وعلاجه مبكرًا، لذا تحقق دائمًا من القراد بعد التواجد في الهواء الطلق في المناطق التي ينتشر فيها مرض لايم، حيث يمكن أن يسبب المرض غير المعالج مشاكل في المفاصل والقلب والجهاز العصبي.

متى تذهب إلى الطبيب ؟

قد تكون قادرًا على علاج العدوى الطفيفة في المنزل بمراهم مضادات حيوية لا تستلزم وصفة طبية، ولكن في كثير من الحالات، ستحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب في حال:

لديك علامات على وجود عدوى جهازية، مثل القشعريرة أو الحمى

طفلك لديه أي علامات لدغة حشرة مصابة

لديك علامات التهاب الغدد الليمفاوية، مثل الخطوط الحمراء الممتدة من اللدغة

تصاب بقروح أو خراجات على اللدغة أو حولها

يزداد الألم على اللدغة أو حولها سوءًا بعد أيام قليلة من تعرضك للدغ

لا تتحسن العدوى بعد استخدام مرهم مضاد حيوي لمدة 48 ساعة

ينتشر الاحمرار من اللدغة ويكبر بعد 48 ساعة

علاج لدغات الحشرات في المنزل

في بداية العدوى، قد تتمكن من علاجها في المنزل، ولكن إذا ساءت العدوى، فقد تحتاج إلى علاج طبي، لذلك اتصل بالطبيب إذا لم تكن متأكدًا، حيث تركز معظم العلاجات المنزلية على علاج أعراض العدوى أثناء تناول المضادات الحيوية، لذا جرب ما يلي من أجل الراحة:

نظف اللدغة بالصابون والماء

حافظ على تغطية اللدغة وأي مناطق مصابة أخرى

استخدم أكياس الثلج لتقليل التورم

استخدم مرهم أو كريم الهيدروكورتيزون الموضعي لتقليل الحكة والتورم

استخدم غسول الكالامين لتخفيف الحكة

تناول مضادات الهيستامين لتقليل الحكة والتورم

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