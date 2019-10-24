لشفاء الجروح والندبات.. علماء يبتكرون ضمادة مصنوعة من لحاء الأشجار

توصلت مجموعة من العلماء إلى ابتكار ضمادة طبية مصنوعة من لحاء الأشجار ولها قدرة شفائية عالية لمعالجة الجروح والندبات.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مجموعة من العلماء من جامعة هلسنكي الفنلندية قد توصلوا لاختراع ضمادات طبية جديدة تحتوي على ألياف صغيرة مستخرجة من أشجار البتولا التي تزرع في فنلندا، والتي لديها القدرة الكافية لتكوين طبقة جديدة يمكن أن تنمو عليها خلايا الجلد الجديدة.

وأكدوا أنها لديها قدرة عالية على الإمتصاص للتخلص من الرطوبة الموجودة في الجروح والتي تساهم في نمو الجراثيم، مما يؤدي إلى حدوث التهاب ومضاعفات خطيرة.

وأطلق العلماء اسم FibDex على الضمادة الجديدة وتؤكد الأبحاث قدرة هذه الضمادات على شفاء الجروح الصعبة والندوب الناتجة عن الحروق بشكل سريع عن الضمادات التقليدية، وتعتبر أول ضمادة مستخرجة من لحاء الشجر يتم اعتماد تداولها وإستخدامها داخل المملكة المتحدة.

وأضاف العلماء أنهم فكروا في الخشب لاختراع منه شئ طبي مفيد للتخلص من الجروح لأنه متوافق بيولوجيًا، بمعنى أنه لا يتفاعل مع جهاز المناعة في الجسم.

وتستخدم خلاصة شجرة البتولا من زمن طويل لعلاج الجروح لأنها تطلق مادة كيميائية تسمى البيتولين، والتي تحفز نمو خلايا الجلد الجديدة الصحية لإصلاح الخلايا التالفة، كما أنها مصدر غني بالسليلوز، وهو مادة ليفية تستخدم لعقود في إنتاج الملابس والورق والبلاستيك ولها قدرة عالية على الإمتصاص وهو الذي يلعب دور مهم في شفاء الجروح.

وأثبتت الضمادة التي اخترعها الباحثون نجاحها، حيث تم تطبيقها على 24 حالة مصابة بندوب وآثار للحروق وبالفعل شُفيت آثار الحروق خلال أسبوعين ونصف.

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