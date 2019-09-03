لعبة البولينج أحدث صيحات المانيكير على "إنستغرام"   (بالصور)

لا يكف عالم التجميل عن الابتكار والتجديد، وبخاصة على المنصة الأكثر متابعة للموضة في العالم وهي "إنستغرام" والتي تنافس منصات الأزياء بقوة، وساهمت في شهرة مدونات الموضة اللاتي تفوقن على العارضات ومصممي الأزياء.

يعد المانيكير من المستحضرات التجميلية الأكثر انتشارًا، والتي يحرص خبراء التجميل والقائمين على هذه الصناعة، على تجديدها باستمرار، فلم يعد اللون الواحد هو السمة الغالبة على ساحة الموضة، واستبدلت بالألوان المتعددة، فضلاً عن انتشار بعض الأفكار الملهمة، مثل تناثر حبات اللؤلؤ على الأظافر، والريش وغيرهما من الأفكار المذهلة.

انطلقت فكرة طلاء الأظافر التي تشبه الحلوى الملونة، المستوحى من لعبة البولينيغ بالألوان المبهجة، وألوان قوس قزح بحسب ترتيبها، وتعرض لنا تفاصيلها مجلة "إيل" البريطانية.



تقول فنانة التجميل الشهيرة، بيتينا غولدشتاين من لوس أنجلوس: "تذكرني هذه الصيحة بغروب الشمس وألوان قوس قزح الرائعة، كما أنها مزيج فريد من الألوان المتناسقة، وباقة ظلية متسقة بين الفن والموسيقى".

وأضافت: "لذا عليك ترتيب الألوان وفقا لقواعد جمالية معينة، وليس بالضرورة أن تكون كلها من الألوان الفاتحة أو الغامقة، ويمكنك تطبيقها بدرجات متفاوتة بين الفاتح والغامق، أنا شخصيا أطبق الألوان بوحي من موسيقى البوب بطريقة عشوائية، كتطبيق اللون الأخضر ثم الأصفر وهكذا، كما باستطاعتك تطبيق المانيكير بألوان الباستيل الناعمة".

استلهمي ألوان البولينغ من الصور التالية، وتألقي في إطلالاتك القادمة بآخر الصيحات وأكثرها رواجًا على "إنستغرام".

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