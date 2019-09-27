لعشّاق القهوة السادة.. تعرّف على طريقة عمل القهوة السعودية بالزعفران

للتعرّف على طريقة عمل القهوة السعودية بالزعفران:

مقادير قهوة سعودية بالزعفران

- قهوة سعودية : 3 ملاعق كبيرة (شقراء مطحونة)

- هيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- الزعفران : ربع ملعقة صغيرة

- الماء : ليتر

طريقة تحضير قهوة سعودية بالزعفران

1. ضعي الماء في دلة قهوة واتركيه على النار حتى يبدأ يغلي.

2. أضيفي القهوة الشقراء واتركيها تغلي مع الحرص على أن لا تفور القهوة.

3. خففي النار واتركي القهوة لمدة 10 دقائق على النار.

4. ازيلي القهوة عن النار وأضيفي الهيل والزعفران واتركي الدلة لمدة 5 دقائق.

5. ضعي القهوة في تيرمس وقدميها.

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