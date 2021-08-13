لكبار السن.. هذه الأطعمة يجب أن تكون جزءاً من نظامك الغذائي

يُعد الجمع بين النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني المنتظم أمراً ضرورياً في الحياة، خاصةً بالنسبة لكبار السن. عندما يكون عمرك فوق 65 عاماً، فيحتاج جسدك لبعض العناصر الغذائية أكثر من أي وقت مضي. ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن معظم المشكلات الصحية التي يعاني منها كبار السن ناتجة عن نقص التغذية السليمة. هناك العديد من العناصر الغذائية التي يجب تناولها بشكل منتظم، ولا يمكن محاربة بعض التحديات الصحية المرتبطة بالعمر إلا بمساعدة الفيتامينات والمعادن الأساسية.

وفقًا لدراسة جديدة، يمكن للنظام الغذائي الغني بالبروتين ومنخفض السعرات الحرارية أن يساعد كبار السن المصابين بالسمنة على إنقاص الوزن مع الحفاظ على كتلة العضلات وكثافة العظام. كما هناك طرق عديدة لتطبيق نظام غذائي صحي لكبار السن دون إجراء الكثير من التغييرات. غالبًا ما يفقد كبار السن كثافة العظام وكتلة العضلات عندما يحاولون إنقاص الوزن، لذلك من المهم التركيز على النظام الغذائي اليومي. تشمل العناصر الغذائية المهمة البروتين والكالسيوم وفيتامين هـ. وفي هذا التقرير نقدم أفضل 6 أطعمة فائقة يجب أن تكون بالتأكيد جزءًا من النظام الغذائي لكبار السن:

المكسرات والبذور

إن تناول حفنة من المكسرات والبذور يومياً يعد أمراً صحياً للغاية ويمكن أن يعمل كالسحر في جسمك. حيث تقدم المكسرات والبذور بما في ذلك؛ اللوز والجوز والكاجو وبذور الشيا وبذور الكتان وبذور اليقطين مجموعة واسعة من الفوائد الصحية وهى جيدة للغاية لكبار السن.

ووفقاً للعديد من الدراسات، يمكن استهلاك المكسرات والبذور للوقاية من الأمراض المزمنة والحفاظ على الصحة العامة. إنها مصادر جيدة للبروتين والكالسيوم، مما يجعلها مفيدة للعظام والوظائف الحركية. كما يمكنك وضع القليل من البذور المطحونة على الحساء أو العصير لضمان الحصول علي وجبة صحية.

الشمندر

يعد الشمندر من الخضروات الصحية للغاية، فهو غني بالألياف مما يجعله يساعد في إنقاص الوزن وتساعد الألياف في الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت. يمكن أن يساعد دمج جذر الشمندر في نظامك الغذائي أيضاً في تقليل تناول السعرات الحرارية، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهو أمر جيد لكبار السن. يمكن أن تساعد هاتان الفائدتان كبار السن في الحفاظ على نظام غذائي صحي.

الخضروات المطهية بالبخار

يجد العديد من كبار السن صعوبة في تناول الخضار النيئة على شكل سلطات. لذلك ينصح الخبراء بطهي أنواع مختلفة من الخضار على البخار مثل البروكلي والفليفلة والبازلاء والجزر. هذه الخضار صحية للغاية ويمكن أن تصبح بسهولة جزءاً من نظامك الغذائي. كما تحتوي الخضروات على جميع العناصر الغذائية الضرورية لكبار السن.

حساء العدس

يعد حساء العدس من أسهل الأطعمة الصحية وأكثرها صحة لكبار السن، فهو مليء بالبروتين ومفيد للغاية لكبار السن. يمكن أيضًا تناول حساء العدس الأحمر لتحسين الهضم. من المهم أيضاً تناول كمية كافية من السوائل طوال اليوم. مع شرب الكثير من الماء والسوائل مثل ماء جوز الهند. كما أن تجنب الكثير من الأطعمة السكرية والحارة مفيد للجهاز الهضمي وللتحكم في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

الشوفان

الشوفان هو طعام ممتاز للأشخاص من جميع الأعمار، وخاصة كبار السن، حيث يحتوي الشوفان على كمية جيدة من الألياف، والتي تمنحك الشعور بالشبع لساعات أطول؛ بالإضافة إلى ذلك فهو خيار غير مكلف وسهل المضغ لكبار السن.

اليقطين (قرع العسل)

يعتبر اليقطين مصدراً جيداً لفيتامين C و E وبيتا كاروتين، ويمكن أن تساعد كل هذه الفيتامينات في منع الأضرار التنكسية وتحسين الرؤية وصحة العين بشكل عام. اليقطين مليء بالألياف وقليل السعرات الحرارية. يمكن أن يساعد تناول اليقطين في إنقاص الوزن والحفاظ على الصحة.

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